金仁寶總裁許勝雄：赴美投資一直都是「現在進行式」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金仁寶集團總裁許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團總裁許勝雄12日出席台灣創業投資年會，並於會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台灣希望能與其他國家保持對等的關稅水平，甚至希望能夠降低關稅以增強競爭力。他強調，半導體產業是台灣經濟的重要支柱，政府應該採取措施保護這一領域。許勝雄提到，傳統產業如機械業和工具防制等也面臨不小的挑戰，政府應該提供技術輔導、補貼及穩定的匯率支持，以幫助這些產業應對國際市場的不平等競爭。

被問到前往美國設廠的看法，許勝雄指出，前往美國設廠一直都是「現在進行式」，我們一直都有在推動，雖然成本及不同企業文化使得這一過程並不簡單，但我們都持續努力。不過他也提醒，台灣的電子業在生產效率和管理上有優勢，但在美國市場中，企業文化和處理問題的方式可能存在挑戰。他補充道，對於那些認為美國不是理想投資環境的企業，墨西哥成為了一個吸引人的選擇，因為墨西哥正透過北美自由貿易協定尋求更好的貿易條件。

在談到消費電子產品的價格時，許勝雄則點出，當前關稅的不穩定性將影響整體市場結構，尤其是在汽車產業中影響更為明顯。雖然電子產品的關稅普遍較低，但他認為隨著關稅的變化，價格仍可能受到一定影響。他指出，全球各國的最低對等關稅水平，如英國10%、日本和韓國約15%，這表明即使面對關稅上升，台灣的電子業仍有能力應對。

面對此次獲獎，許勝雄坦言，這次獲得終身成就獎讓他感到非常榮幸，並與妻子分享了這一喜訊。他幽默地提到，這讓他感覺自己似乎變得更老，但他強調這是對他多年努力的肯定，並認為這樣的獎項是一種激勵，促使他持續追求卓越。展望未來，他強調，政府與企業之間的合作至關重要，只有通過共同努力，才能有效應對全球經濟帶來的挑戰，確保台灣在國際市場上的競爭力。

金仁寶集團總裁許勝雄。記者吳康瑋／攝影
