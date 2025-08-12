卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明年總預算受到新版財劃法影響，中央財政空缺，將以舉債支應。關稅20%+N並非失言，沒有說明清楚的部分，政府將會深刻自我檢討。

對於關稅衝擊台灣社會，卓榮泰表示，政院昨天清楚向國人說明，現在重心完全放在繼續爭取更合理、下一步的關稅結果。賴清德總統已經正式公告並生效的韌性條例、特別條例的所有法案，在這個基礎底下，會衡量現在對於整個產業支持如何調整，或增加對特定產業項目，會再深入研究。

有關擴大補助，卓榮泰指出，希望能夠循修正條例的方式送請立法院通過。其餘的部分，大致依照賴總統所公布的內容為準。

卓榮泰直言，政院現在全力緊盯編訂明年度的中央政府總預算，確實因為受到財化法的影響，總預算編制會出現極大的財政空缺，將依財政方式，用舉債來因應。明年，將會面臨比較高額舉債的中央政府總預算的編制結果。

關於台灣稅率20%+N引發爭議，卓榮泰表示，政府4月有說過，是從原稅率加對等關稅，這是一個事實，沒有所謂失言。但行政機關論述的時候，沒有一而再、再而三將此事當作基礎來做說明，引起大家誤會，或是瞭解不夠深，行政機關會深刻自我檢討，也希望從此建立一個正確的資訊。

至於談判內容牽涉哪些項目，或是有任何的進度，卓榮泰提到，談判目前還在進行當中，雙方有保密的協定。他承諾，政府一定會在國會保留的情況下，在進到最後一個階段之前，向國會、國人做充分說明，這是正常的作業程序。過程中，保持可以向外界說明的程序進行。

至於實質的討論結果，卓榮泰說，最後尋求國會支持的時候，屆時國人將會全盤瞭解。政府也會針對各種產業，尤其受到比較大損害的產業，目前就開始準備做擴大產業支持，這是政府目前的工作。