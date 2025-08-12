快訊

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

學者指賴清德失去讀賣、產經支持 小笠原：還有朝日新聞

想靠投資理財致富！八成八上班族曾投資 虧損獲利報酬率曝光

銅價有望維持穩定 供需變化及美元走弱提高非美元貨幣國家購買意願

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Mining.com報導，雖然美國關稅議題仍在延燒，但大陸製造商仍在向其它市場擴張，大陸7月進出口意外激增，出口總額年增7.2%，超過經濟學家預測的5.6%。而這種出口拉動的趨勢，正在加強對工業金屬的需求，這些金屬是汽車、家電、電子產品和建築行業必不可少的零件。大陸製造商目前也越來越依賴國際買家來維持產量。

在供應方面，市場仍在對智利的重大營運挫折做出反應。全球最大的銅生產商Codelco在7月31日發生隧道坍塌事故後，隨即暫停其埃爾特尼恩特(El Teniente)礦場的運作。地下採礦活動暫停，庫存礦石耗盡後，加工廠也處於維護保養狀態。Codelco已將五千名工人調往礦場檢查設備，目前正在尋求監管部門批准，以重啟部分礦場未受影響的區域。不過，StoneX Financial 金屬部門主管 Michael Cuoco 向彭博社表示，調查正在進行中，只要這種情況持續下去，重新開礦的機率很低。

街口投信表示，在市場推測聯準會將更積極降息的狀況下，美元走勢依舊較為偏弱，此舉有利於非美元貨幣國家提高購買銅的意願，加上智利國家銅業公司發生嚴重礦難，在未確認復工之前，市場仍有供應中斷的疑慮，以及大陸7月貿易數據優於預期，對實體需求帶來信心的影響下，銅價有機會維持穩定上漲的趨勢。

智利 彭博

延伸閱讀

香港特首李家超：在港註冊公司創新高

出口Blackwell晶片到大陸？ 川普：必須是降級版本

縮減貿易逆差 川普提出「好辦法」…大陸黃豆下單喊增三倍

寧德時代暫停採礦 大陸鋰礦類股、期貨漲翻天

相關新聞

卓榮泰澄清關稅20%+N非失言 明年總預算將舉債因應

美國對等關稅衝擊產業界，外界關注何時普發現金因應，以及稅率20%+N未說明清楚。對此，行政院長卓榮泰12日受訪時表示，明...

通膨壓力大 51%月底吃土族 91%淪薪貧族

近幾年持續面臨通膨壓力衝擊，導致荷包不斷縮水，還要擔心「對等關稅貿易戰」，可能影響到加薪機會yes123求職網「勞工抗通...

立委籲歸還中小企業未退關稅 卓榮泰：政府絕對支持

行政院長卓榮泰12日赴立法院進行「風雨災後復原重建」專案報告及備詢。立委鍾佳濱質詢時提及，有些台灣中小企業者出口市場在美...

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

丹娜絲颱風重創南部地區，台南七股沿海重災區更停電長達一周，漁業災損高達5.3億元，暴露「漁電共生」制度性缺陷。經濟部長郭...

因應20+N%關稅衝擊 工總呼籲加大產業協助措施

美國政府於8月7日實施對我國多數輸美貨品在現有最惠國待遇稅率之上再加徵20%關稅，明顯高於日本最高15％關稅，也高於南韓...

金仁寶總裁許勝雄：赴美投資一直都是「現在進行式」

金仁寶集團總裁許勝雄12日出席台灣創業投資年會，並於會前接受媒體的訪問，針對台灣產業即將面對的20%關稅，許勝雄指出，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。