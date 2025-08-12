銅價有望維持穩定 供需變化及美元走弱提高非美元貨幣國家購買意願

根據Mining.com報導，雖然美國關稅議題仍在延燒，但大陸製造商仍在向其它市場擴張，大陸7月進出口意外激增，出口總額年增7.2%，超過經濟學家預測的5.6%。而這種出口拉動的趨勢，正在加強對工業金屬的需求，這些金屬是汽車、家電、電子產品和建築行業必不可少的零件。大陸製造商目前也越來越依賴國際買家來維持產量。

在供應方面，市場仍在對智利的重大營運挫折做出反應。全球最大的銅生產商Codelco在7月31日發生隧道坍塌事故後，隨即暫停其埃爾特尼恩特(El Teniente)礦場的運作。地下採礦活動暫停，庫存礦石耗盡後，加工廠也處於維護保養狀態。Codelco已將五千名工人調往礦場檢查設備，目前正在尋求監管部門批准，以重啟部分礦場未受影響的區域。不過，StoneX Financial 金屬部門主管 Michael Cuoco 向彭博社表示，調查正在進行中，只要這種情況持續下去，重新開礦的機率很低。

街口投信表示，在市場推測聯準會將更積極降息的狀況下，美元走勢依舊較為偏弱，此舉有利於非美元貨幣國家提高購買銅的意願，加上智利國家銅業公司發生嚴重礦難，在未確認復工之前，市場仍有供應中斷的疑慮，以及大陸7月貿易數據優於預期，對實體需求帶來信心的影響下，銅價有機會維持穩定上漲的趨勢。