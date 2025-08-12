市場需求強勁、OPEC提高產量困難 短線有利油價支撐

根據路透社報導，雖然石油輸出國組織(OPEC)+利用夏季需求旺盛的機會，啟動了三年來的首次增產計劃，但事實證明這些目標很難實現。從理論上講，OPEC+集團今年9月的石油產量應該比今年3月每天多250萬桶，但數據顯示這不太可能發生。主因為有些國家發現很難增加產量，而其他國家則被OPEC+指示減產，作為對其過去超額產量的懲罰。

此外，依據國際能源總署的數據顯示，第二季中國原油庫存增加8,200萬桶，亦即每天將近90萬桶。瑞銀分析師表示：中國石油需求優於年初許多人的預期。而中國大陸的囤貨活動也對支撐原油價格起到一定作用。

街口投信表示，由於大陸國有煉油廠維持較高的開工率，大陸7月原油進口量較去(2024)年同期增長11.5%。根據中國海關總署公佈的最新數據顯示，大陸7月進口原油4,720萬噸，相當於每日1,112萬桶。

值得留意的是，全球柴油的低庫存正在抵消OPEC+供應增加對原油價格造成的下行壓力，並為煉油利潤連續第三年高於正常水平奠定基礎；分析師表示，柴油是全球燃料需求的最大組成部分。今年，由於煉油廠關閉以及柴油產量較高的原油短缺，導致庫存低於歷史正常水平，柴油成為低迷的石油市場中唯一的亮點。同時，由於製造業活動活躍及世界部分地區熱浪帶來的冷凍需求，工業和運輸燃料的需求出乎意料地強勁。同時柴油庫存緊張也有助於支撐全球油價，使得OPEC組織提前解除最大幅度的減產，並進一步的增加原油供應。