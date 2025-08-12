快訊

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

美降息預期升溫 三大債市淨流入力道擴大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPF)
美國就業走弱帶動降息預期升溫，債市近全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年7月31日至8月6日止近一周，三大債市延續淨流入態勢、且動能明顯增溫；其中，投資級企業債以淨流入115.8億美元居冠，美國非投資級債券基金淨流入增溫至24.5億美元，新興市場債基金淨流入17.2億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國非農就業數據意外低於預期，市場預期聯準會9月降息機率上升，10年期公債殖利率走低，債市近全面上漲；美國7月新增非農就業人數僅為7.3萬，過去三個月平均新增就業人數創下新冠疫情以來最低。ISM調查顯示製造業萎縮速度達到九個月來最快，就業分項指標創逾五年最低。

歐洲部分，歐元區7月消費者物價指數(CPI)年增2%，核心CPI年增2.3%，保持在央行的目標水準。英國央行決議調降基準利率1碼至4%，為兩年半來最低；亞洲部分，中國大陸7月出口年增7.2%、進口年增4.1%，均超出預期，主要受惠中美關稅休戰期限將屆、企業加速出貨所致；進口出現一年來最大增幅也顯示內需逐步回溫。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，隨著美國對等關稅逐漸明朗，現階段市場焦點自就業數據轉向穩健的企業獲利。另一方面，最新公布的就業數據也助長市場對聯準會在下次會議降息的預期，推動行情回升。受惠於企業獲利穩降息預期增溫，風險債表現回升；股債波動維持低檔，新興貨幣反彈，債券資金流入回溫。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，隨著關稅談判結果陸續出臺，市場的不確定性正在降低，樂觀情緒也隨之升溫。在這種環境下，配置上，不重押單一市場，分散投資。因企業基本面穩健，加上市場情緒樂觀，建議在追求成長的同時，透過多元分散應對市場波動，並藉由信用債的穩定收息，降低整體波動性。

