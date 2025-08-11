拓凱營收／不畏第2季匯損影響 上半年每股稅後純益仍達8.22元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）董事會11日通過上半年合併財報，合併營收49.16億元、年增16.4%，但因第2季有匯損影響，致稅後純益8.09億元，較去年同期略減2.1%，每股稅後純益為8.22元。

拓凱第2季在球拍品淡季不淡，市場提前拉貨下，球拍營收成長超過八成，其他類的自行車煞車把手與助聽器等產品，也都有不錯的增長，帶動第2季毛利率達到37.97%，在營收規模成長及毛利率提高下，本業獲利維持成長。

不過，第2季因新台幣大幅升值，業外有1.6億元匯損影響，致稅後純益3.2億元、年減23%，每股稅後純益3.11元。

拓凱指出，上半年獲利表現亮眼，除了有利息收益挹注，政府鼓勵返台投資的中科后里新廠完工，也獲得核准第一期退稅5,352萬元，預計下半年還有第二期的退稅款會獲得核准。

拓凱7月合併營收8.49億，雖然美元計算的營收維持增長，但受台幣大幅升值換算的台幣營收卻微幅下降1.9%；累計前七月合併營收57.65億元、年增13.3%。

展望第3季營運，拓凱持保守看待，表示今年全球經濟存在許多不確定因素，公司直接銷售美國市場約占一成，將透過調整分散市場及生產基地，與降低美元資產，來因應關稅問題及匯率變動的經營影響，期待地緣衝突等變數影響能逐漸消除。

拓凱2024年盈餘分派11元現金股利，將於8月15日配發，也是歷年現金股利的最高水準。

拓凱中科后里新廠目前陸續搬遷中，產線已於第1季開始投產，未來將會是集團在台灣的營運總部、研發總部及新產業開展的育成中心。

另鑒於許多客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會也於去年8月通過，對於拓凱越南廠再增資2,000萬美元，二期廠的建設也展開規劃，以加速在越南投資的超前部署。

拓凱表示，越南新廠已正式量產自行車等零件，今年除了自行車車架等零件外，也將規劃增加其他產品生產線的建置。

