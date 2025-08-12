電子業加班 連24月成長

AI接單暢旺下，主計總處昨（11）日指出，6月電子零組件業加班工時達27.9小時，連24月正成長，為45年來次高。

因美國對等關稅是在8月實施，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，對等關稅對產業衝擊，預計8月或9月就會反映在加班工時上。

譚文玲表示，6月時並不知道對等關稅是要課20%，所以與AI訂單相關的電子零組件業加班工時仍處在高檔，6月出口暢旺，7月出口更好，以目前6月加班工時來看，拉貨潮不減。

主計總處昨日發布受僱員工薪資及工時統計。6月全體受僱員工總工時平均為173.3小時，因今年端午節是在5月，因此月增5.6小時；去年端午節在6月，因此年增13.5小時。6月員工加班工時平均為8.6小時，月減0.5小時。

主計總處指出，製造業6月加班工時17.5小時，年增1.1小時，連13個月正成長，但較5月略減0.4小時。

譚文玲解釋，5月有端午節及勞動節，工作天數20天，6月工作天數多一天，因此不需要這麼多加班工時，但6月製造業總工時183.2小時，較5月增加6.9小時，顯示拉貨力道仍在。

譚文玲指出，與AI需求密切相關的電子零組件，6月加班工時為27.9小時，與5月持平，續寫45年來次高水準；年增3.3小時，為連24個月呈年增走勢。