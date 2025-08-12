快訊

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

上半年經常性薪資平均數47,608元 近七成員工薪水低於平均

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
主計總處11日指出，今年1至6月工業及服務業經常性薪資平均數47,608元，年增2.99%，增幅創25年同期最高。聯合報系資料照
主計總處昨（11）日指出，今年1至6月工業及服務業經常性薪資平均數47,608元，年增2.99%，增幅創25年同期最高；實質經常性薪資平均數43,609元，年增1.04%，增幅創五年同期新高，代表薪資成長趕上物價成長。

觀察統計，目前薪資成長已連15個月超過通膨。

不過，今年上半年經常性薪資不及平均數47,608元的人數占比，上升至69.81%，亦寫新高，顯示個人薪資差距很大。

主計總處統計，6月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為47,798元，年增2.84%；獎金及加班費等非經常性薪資8,713元，合計後總薪資平均數為56,511元，年增1.88%。

上半年每人每月經常性薪資47,608元，年增2.99%，寫25年來同期最高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，經常性薪資與獎金及紅利無關，因此，經常性薪資增加主因是最低工資持續增加，及廠商加薪所致。

她表示，經過平減消費者物價指數後，今年上半年平均實質經常性薪資為43,609元，年增1.04%，創下近五年同期最高增幅。主因是薪資增加後，近期物價漲幅趨緩，沒有像先前漲那麼多，因此實質薪資才會轉為正成長，代表薪資成長不會被物價吃掉。

主計總處指出，含經常性薪資及非經常性薪資，再平減物價之後，今年上半年每人累計實質總薪資平均數為36.4萬元，年增1.52%，創近四年同期最高增幅。

值得注意的是，今年上半年平均經常性薪資47,608元，竟有高達69.81%低於此水準。換言之，有近七成員工薪水低於平均值。

譚文玲分析，薪資平均數持續提高，薪資位於平均數以下員工數也一直增加；但從數字亦無法判斷是否因特定產業造成薪資差距擴大，只能確定行業、職位、教育程度不同，導致差異大。

