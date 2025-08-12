預估4.2萬勞工受對等關稅影響

美國對等關稅衝擊就業市場，勞動部次長李健鴻昨（11）日表示，可能受影響的就業人數，包括減班休息（俗稱無薪假）、失業、減薪等，約可能達4.2萬人，勞動部已擴大就業安定協助，幫助勞工減輕衝擊。

行政院副院長鄭麗君表示，政府分析就業衝擊包括減班休息、減薪等。所謂影響4.2萬人，不等於全部都是失業，而是包含各種衝擊樣態。政府不希望潛在衝擊發展成失業，勞動部才會提出各項支持措施。

李健鴻表示，可能受對等關稅20%影響的就業人數，包括減班休息、失業等，人數約4.2萬人。不過，截至昨日，實施減班休息（無薪假）人數為3,397人，比前次統計（8月1日）時少44人，通報家數也減少七家。

李健鴻表示，勞動部已提出首波在僱用安定措施的薪資差額補貼，擬從五成提高到七成，也在研議擴大薪資差額補貼適用產業範圍。