上市櫃營收寫最強7月…重返4兆元大關 繳出「三好」成績

上市櫃公司7月營收昨（11）日全數出爐，在AI需求強勁帶動下，繳出歷年最旺7月、再次重返4兆元大關、今年次高的「三好」成績單。法人看好，隨著AI熱潮延燒，8月整體業績有望再繳出月、年雙增的好成績。

根據統計，上市櫃公司7月營收合計4.06兆元，月增2.6%，年增3.3%，主要受惠新台幣對美元匯率回穩，以及美中科技戰停火帶動AI需求、8月川普關稅政策生效前搶運等有利因素。累計上市櫃公司前七月營收挺進至27.58兆元，年增12.3%。

上市櫃公司7月營收不僅扭轉3月至6月連續下滑窘境，並重返4兆元大關，為今年第二高；其中，7月營收創歷史新高家數為61家，與6月相同，主要包括金像電（2368）、高力、奇鋐、台達電、尖點、宇瞻、茂綸、新產、富世達、安馳、堤維西等公司，集中在AI、金融、PCB、汽車零組件、生技、內需等族群。

另外，上市櫃公司7月營收年增的有883家，占比達46.2%；月增公司922家，占比48.2%；月、年雙增的公司則為492家，占比25.7%。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢等專家表示，台積電7月合併營收創同期新高、史上單月次高，考量台積電是AI供應鏈最上游的晶片供應要角，以此研判，組裝、伺服器、散熱、PCB、封測等AI供應鏈後續業績依舊強勁。

儘管工具機等部分產業將受對等關稅疊加效應不利影響，但在AI占台股整體營收比重已逾五成催動下，上市櫃公司不僅8月營收可望持續年增，也很有機會較7月再攀升。

台新投顧總經理江浩農、永豐投顧總經理李學詩表示，觀察上市櫃7月營收前20大的企業，幾全數由AI、蘋果供應鏈包辦，統一超、金融業等內需產業也幾乎不受對等關稅影響。

另外，法人走訪供應鏈後發現，此波的AI熱潮主要來自產業需求成長、並非是規避關稅政策而來的搶運潮，加上輝達GB200出貨持續擴大、GB300最快下半季開始備料出貨，看好上市櫃公司8月業績有望再繳出月、年雙增的好成績。