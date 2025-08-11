喬山營收／上半年3.88億 年增152.6% 每股純益1.28元 下半年營運續強

喬山（1736）公布上半年合併財報，合併營收229.13億元、年增24.9%，創歷年同期新高，稅後純益3.88億元、年增152.6%，每股稅後純益1.28元。法人指出，隨著主要客戶積極擴張市場，加上下半年旺季營收動能強勁，全年營運表現有望再創新高。

喬山第2季合併營收123.10億元、年增20%，創單季同期新高，第2季營業利益率達6.8%，較去年同期增加2.8個百分點，較上季提升6個百分點，營業利益達8.3億元，較去年同期增加4.3億元。

不過，第2季受新台幣升值影響，導致認列匯兌損失6億元，致第2季稅後純益僅1.12億元、年減61.6%，每股稅後純益0.37元。

喬山同時公布7月合併營收33.61億元，年增1.4%；累計前七月合併營收262.76億元，年增21.3%，再度刷新同期新高紀錄，主要受惠於併購效益延續及各區域市場穩健成長。

喬山指出，健身器材產業淡旺季分明，隨著營運規模擴大與毛利率提升，喬山目前在淡季亦能穩健獲利，隨著美國與歐洲等主要客戶積極向其本土以外的市場擴張，加大集團下半年在旺季營收動能，營運表現有望再創新高。

在產品策略方面，喬山積極推進多元化布局。旗下商用產品線「Onyx」與「Vision」上市不到一年，獲得市場高度評價，並成功開拓高端與平價商用市場通路。

今年第3季，喬山將再推出「Matrix」全新重量訓練及配件系列，搭配全球重量訓練風潮，有望帶動新一波營收與市占率成長。

在家用通路方面，全球大型客戶業績持續進展，新產品覆蓋更多價位帶，今年將可加速市場滲透與市占擴大。

供應鏈布局上，面對美國關稅政策趨於明朗，越南與中國大陸的關稅差異拉大，公司憑藉全球6座生產基地的彈性調度，與多年深耕布局越南優勢，已將銷往美國的產品全面移轉至越南生產，有效降低製造成本並優化供應鏈。

喬山表示，今年新建的越南二廠，第一期預計於9月完工投產，下半年越南出口比重可望提升，帶動整體毛利率成長。同時，公司亦適度調整市場價格，以反映全球性的輸美關稅變化。

法人指出，喬山在成本結構與國際競爭力上具備明顯優勢，為拓展跨國客戶合作奠定基礎。展望下半年，公司在新客戶訂單持續釋放、新產品效益延續及產能配置優化推動下，整體營運動能可望延續強勁成長。