新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

長榮四公司股利 張國煒有份

聯合報／ 記者朱漢崙黃淑惠／台北報導

針對長榮集團遺產官司，據了解，台北地方法院上月做出民事裁定，長榮集團已逝總裁張榮發所指定的柯麗卿等四位遺囑執行人，應立即向包括長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運、長榮國際等四家公司追討從一○五年張榮發過世迄今積欠遺產繼承人股利股息。

張榮發幼子張國煒近日委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向前述公司請求股利，估計約一六○億。長榮航等四家公司昨回應，已收到遺囑執行人來函，並就股利領取事宜回覆遺囑執行人暨副本法院知悉。

