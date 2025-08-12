快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果明年推新功能 全語音控制

聯合報／ 記者陳昱翔／台北報導

彭博報導，蘋果明年春季將推全新AI功能，iPhone將實現真正的全語音控制，讓iPhone「用講的就能操作App」。

業界人士指出，iPhone已可透過語音助理Siri完成打開App的動作，但無法進一步操作App相關內容，蘋果打算將AI功能整合到Siri，從而實現真正的免觸控操作體驗。不過，由於技術挑戰因素，新功能無法趕上九月新機發表會，可能要等到明年春天透過軟體更新才能使用。

市場預期，此一人機介面大革新，將會是蘋果推出Siri以來，最大的變革，並且也有望成為業界標竿。

AI Siri 蘋果 iPhone

延伸閱讀

全球市場觀測站／美科技股 錢景閃亮

圖表看時事／川普徵100%晶片關稅！台灣半導體輸美出口額近年翻倍 一圖看營收占比

拉拉山水蜜桃又傳調包賣爛果！當中竟還藏蘋果 店家喊冤還原經過

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

相關新聞

連兩年薪資成長超過物價！上半年實質經常薪資年增1.04% 五年最高

主計總處今天發布6月受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，累計上半年工業及服務業全體受僱員工平均每人經常性薪...

拉貨動能強勁 6月電子零組件加班工時續寫45年次高

AI商機以及關稅前拉貨效應雙引擎助攻，電子零組件加班工時續寫波段高點。主計總處今天發布統計，6月電子零組件業加班工時達2...

因應美國關稅 勞動部：減班休息勞工達3397人

因應美國對等關稅衝擊，勞動部掌握受影響就業人數的通報數據，至今天中午最新人數為3397人減班休息；相較上月30日減少45...

關稅衝擊！車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分...

房市降溫 近4成房仲想轉業

房市交易降溫，房仲業吹冷風。房仲業龍頭信義房屋昨公布營收，今年第二季合併營收廿二點九三億元，上半年營收四十五點○六億元創...

薪情落差卻很大！經常性薪資 近7成低於平均值

主計總處昨發布受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，今年上半年工業及服務業員工平均經常性薪資四萬七六○八元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。