蘋果明年推新功能 全語音控制
彭博報導，蘋果明年春季將推全新AI功能，iPhone將實現真正的全語音控制，讓iPhone「用講的就能操作App」。
業界人士指出，iPhone已可透過語音助理Siri完成打開App的動作，但無法進一步操作App相關內容，蘋果打算將AI功能整合到Siri，從而實現真正的免觸控操作體驗。不過，由於技術挑戰因素，新功能無法趕上九月新機發表會，可能要等到明年春天透過軟體更新才能使用。
市場預期，此一人機介面大革新，將會是蘋果推出Siri以來，最大的變革，並且也有望成為業界標竿。
