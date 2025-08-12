薪情落差卻很大！經常性薪資 近7成低於平均值

主計總處昨發布受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，今年上半年工業及服務業員工平均經常性薪資四萬七六○八元，年增百分之二點九九，增幅創廿五年同期最高。扣除物價後，上半年實質經常性薪資年增百分之一點○四，增幅為近五年最高；上半年實質總薪資成長百分之一點五二，則是近四年最高增幅。實質經常性薪資及實質總薪資皆已連續兩年由正轉負，意味薪資成長超過物價漲幅。

不過，今年上半年經常性薪資不及平均數四萬七六○八元的人數占比，上升至百分之六十九點八一，也創新高，顯示個人薪資差距很大。

今年以來消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率逐步放緩，截至七月已連續三個月低於百分之二的通膨警戒線。隨著物價漲幅趨緩，薪資成長則因部分ＡＩ相關產業業績火紅，拉高全體受僱員工薪資成長幅度，近兩年薪資成長幅度超過物價漲幅。

主計總處昨發布六月受僱員工薪資統計，六月全體受僱員工經常性薪資平均數四萬七七九八元，年增百分之二點八四；因五月較多廠商發放端節獎金，六月獎金及加班費等非經常性薪資八七一三元，合計後總薪資平均數為五萬六五一一元，年增百分之一點八八。經常性薪資中位數為三萬八二一八元，年增百分之二點四五。

針對上半年經常性薪資不及平均數的人數占比創新高，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，薪資平均數持續提高，薪資位於平均數以下的員工數，也一直增加；但她認為，從統計數字也無法判斷是否因特定產業造成薪資差距擴大，只能確定個人投人行業、職位、教育程度不同，導致薪資差異大。

觀察上半年各行業別經常性薪資變動情形，主計總處指出，上半年經常性薪資較高行業，包括專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、金融及保險業等。

此外，受惠於ＡＩ接單暢旺，六月電子零組件業加班工時達廿七點九小時，連續廿四個月正成長，創四十五年來次高水準。譚文玲說，六月時並不知道對等關稅稅率為百分之廿，所以與ＡＩ訂單相關的電子零組件業加班工時仍處在高檔，六月出口暢旺，七月出口更好，以目前六月加班工時來看，拉貨潮不減。

譚文玲表示，製造業下的許多行業表現有好有壞，電子零組件、資通訊產業比較好，傳產沒那麼好，從出口、加班工時數據來看，確實電子零組件相當亮眼。

外界關注美國對等關稅八月上路，反映何時顯現，譚文玲說，相較其他指標，加班工時能夠較快顯現，若有影響，應該八、九月可看出變化。