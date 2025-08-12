快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

薪情落差卻很大！經常性薪資 近7成低於平均值

聯合報／ 記者陳素玲江睿智／台北報導

主計總處昨發布受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，今年上半年工業及服務業員工平均經常性薪資四萬七六○八元，年增百分之二點九九，增幅創廿五年同期最高。扣除物價後，上半年實質經常性薪資年增百分之一點○四，增幅為近五年最高；上半年實質總薪資成長百分之一點五二，則是近四年最高增幅。實質經常性薪資及實質總薪資皆已連續兩年由正轉負，意味薪資成長超過物價漲幅。

不過，今年上半年經常性薪資不及平均數四萬七六○八元的人數占比，上升至百分之六十九點八一，也創新高，顯示個人薪資差距很大。

今年以來消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率逐步放緩，截至七月已連續三個月低於百分之二的通膨警戒線。隨著物價漲幅趨緩，薪資成長則因部分ＡＩ相關產業業績火紅，拉高全體受僱員工薪資成長幅度，近兩年薪資成長幅度超過物價漲幅。

主計總處昨發布六月受僱員工薪資統計，六月全體受僱員工經常性薪資平均數四萬七七九八元，年增百分之二點八四；因五月較多廠商發放端節獎金，六月獎金及加班費等非經常性薪資八七一三元，合計後總薪資平均數為五萬六五一一元，年增百分之一點八八。經常性薪資中位數為三萬八二一八元，年增百分之二點四五。

針對上半年經常性薪資不及平均數的人數占比創新高，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，薪資平均數持續提高，薪資位於平均數以下的員工數，也一直增加；但她認為，從統計數字也無法判斷是否因特定產業造成薪資差距擴大，只能確定個人投人行業、職位、教育程度不同，導致薪資差異大。

觀察上半年各行業別經常性薪資變動情形，主計總處指出，上半年經常性薪資較高行業，包括專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、金融及保險業等。

此外，受惠於ＡＩ接單暢旺，六月電子零組件業加班工時達廿七點九小時，連續廿四個月正成長，創四十五年來次高水準。譚文玲說，六月時並不知道對等關稅稅率為百分之廿，所以與ＡＩ訂單相關的電子零組件業加班工時仍處在高檔，六月出口暢旺，七月出口更好，以目前六月加班工時來看，拉貨潮不減。

譚文玲表示，製造業下的許多行業表現有好有壞，電子零組件、資通訊產業比較好，傳產沒那麼好，從出口、加班工時數據來看，確實電子零組件相當亮眼。

外界關注美國對等關稅八月上路，反映何時顯現，譚文玲說，相較其他指標，加班工時能夠較快顯現，若有影響，應該八、九月可看出變化。

CPI 月薪 年薪

延伸閱讀

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

本國均薪上看5萬 各行業薪資都成長

關稅不確定因素衝擊車市 車廠營收全盤皆墨

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

相關新聞

連兩年薪資成長超過物價！上半年實質經常薪資年增1.04% 五年最高

主計總處今天發布6月受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，累計上半年工業及服務業全體受僱員工平均每人經常性薪...

拉貨動能強勁 6月電子零組件加班工時續寫45年次高

AI商機以及關稅前拉貨效應雙引擎助攻，電子零組件加班工時續寫波段高點。主計總處今天發布統計，6月電子零組件業加班工時達2...

因應美國關稅 勞動部：減班休息勞工達3397人

因應美國對等關稅衝擊，勞動部掌握受影響就業人數的通報數據，至今天中午最新人數為3397人減班休息；相較上月30日減少45...

關稅衝擊！車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分...

房市降溫 近4成房仲想轉業

房市交易降溫，房仲業吹冷風。房仲業龍頭信義房屋昨公布營收，今年第二季合併營收廿二點九三億元，上半年營收四十五點○六億元創...

薪情落差卻很大！經常性薪資 近7成低於平均值

主計總處昨發布受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，今年上半年工業及服務業員工平均經常性薪資四萬七六○八元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。