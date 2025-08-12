快訊

關稅衝擊！車廠7月營收全面衰退 豪華車衰退28.3%

聯合報／ 記者邱馨儀／台北報導
各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，7月營收表現全部衰退。圖／聯合報系資料照片
各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，7月營收表現全部衰退。圖／聯合報系資料照片

國內指標車廠昨公布七月營收，各家車廠受關稅及市場觀望氛圍影響，七月營收表現全部衰退，車市龍頭和泰車較去年同期衰退幅度百分之○點三最小，三陽年減百分之○點九，也是衰退幅度較小車廠，包括裕日車、汎德永業等車廠單月營收年減幅度都達兩位數百分比。

原本每年七月是車市的傳統旺季，在農曆七月之前，各車廠的加碼促銷與夏季競賽的內部促銷，都支撐七月的旺季業績。但今年在關稅議題壓力下，從四月下旬開始衝擊買氣，情況遲未改善，七月車市更是全面衰退。

主要車廠七月營收，和泰車二五四點九億元，年減百分之○點三，累計今年前七月營收一六三○點一億元，年減百分之一點四；裕隆營收六十一點八五億元，年減百分之十五點六，前七月營收四一九點九五億元，年減百分之十七點五；中華車為廿五點三億元，年減百分之卅二點三，前七月營收一八九點三三億元，年減百分之卅一點五。

裕日車七月營收十二億元，年減百分之卅七點七，前七月營收九十四點二億元，年減百分之卅九。汎德永業七月營收四十一點八六億元，年減百分之廿點八，前七月營收三二○點七億元，年減百分之七。

和泰車因TOYOTA COROLLA CROSS與LEXUS UX及LM銷售量成長，對營收有所挹注，七月合併營收僅年減百分之○點三。

三陽七月營收五十七點五億元，年減百分之○點九，累計今年前七月營收三八○點三億元，年減百分之六點五。三陽因外銷業務成長，有效消弭因為台灣車市緩購造成汽車銷售衰退的衝擊。

除整體規模縮減，僅中華商用車和特斯拉的掛牌呈現年增表現，而進口車占比降至百分之四十四點八，豪華車更較去年衰退百分之廿八點三，都是關稅調降的重災區。目前車市氛圍相當悲觀，除關稅議題還未落幕，近期又傳出貨物稅可能再調降，更使買氣更觀望，業界擔心，如果不確定因素遲遲未排除，造成的衝擊恐將超出原先的預估。

關稅 進口車 汽車關稅

