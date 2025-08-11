經部啟動行動服務團 加速台南等地企業災後復原

近期颱風和豪雨侵襲中南部地區，為協助企業加速災後復原，經濟部表示，今天起啟動行動服務團，以台南市佳里區作為首波行動據點，並將逐步擴及嘉義等受災縣市，提供一站式災後服務，協助企業加速復工復產。

經濟部中小及新創企業署今天透過新聞稿表示，首波行動服務團自今天上午起採「上午駐點、下午行動」方式，上午固定於佳里區公所設置服務櫃檯，下午則前往七股、安南、麻豆、北門和學甲等受影響地區的區公所提供行動巡迴服務。

服務項目包括受災證明申請、災害復舊貸款與融資諮詢、中小企業信用保證協助、稅務減免諮詢及政策資源說明等。

經濟部表示，受災企業只需備妥受災照片、修繕發票或估價單等資料，即可現場辦理申請，最快當日即可取得受災證明，大幅縮短申貸及復工流程。第1天上午已有數家企業洽詢有關災害貸款及稅務減免等相關問題。

經濟部表示，行動服務團不僅加快行政流程，更強調「到點到廠」的即時協助。對於資金需求急迫或文件準備不齊的業者，將安排財務顧問陪同辦理，並直接與銀行協調，減少企業等待時間。

災害復舊貸款與利息補貼方面，經濟部指出，貸款方案包括「中小企業災害復舊貸款」與「企業小頭家貸款」，提供高保證成數（100萬元內10成，逾100萬元9.5成）、低利率（最高2.22%）及免收保證手續費。

針對行政院公告災區內的業者，經濟部表示，可申請新增災害復工貸款利息補貼，企業自付0.5%、政府補貼1.72%，每家最高50萬元；原有貸款利息減免補貼1.685%，每家最高40萬元。受理時間為7月5日至明年1月4日止。

經濟部表示，行動服務團將協助業者釐清申貸條件、準備所需文件，並與往來銀行直接溝通，確保資金能在最短時間內到位，以協助企業儘早恢復正常營業。