助我汽車產業渡難關！經長：協助中鋼讓利、建議檢討貨物稅擴大內需

經濟部長郭智輝11日下午召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（汽車新車原廠）供應鏈大廠，就台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。郭智輝提出由經濟部出面協助中鋼（2002）降低生產成本，進而讓利給中下游業者，以及將向財政部建議檢討貨物稅政策，加速淘汰老舊汽車，擴大內需市場等產業輔導措施。

經濟部表示，我國汽車零組件製造業營利事業家數約1,741家，近三年外銷值均突破新台幣2,200億元，且美國市場占比約達五成，業者對於關稅與匯率變動的敏感度極高，直接連動營利及經營績效，影響力道深遠。

據轉述，在場多數汽車零組件業者表示，相較日、韓輸美零件已享有15%關稅，建議我方持續爭取降低零件關稅；受電價、匯率波動、原物料價格及內需不振影響，亟需政府穩定電價及匯率，並參考國際趨勢推動維修免責修法。同時透過擴大內需，確保汽車產業競爭力與永續發展。

針對汽車業者對美國關稅及匯率可能帶來的衝擊，郭智輝針對汽車零組件產業提出六項因應對策，包括：第一，導入智慧製造與人工智慧技術服務，協助零組件業者提升產線生產效率以及降低不良率。

第二、透過汰舊換新政策引導業者添購高效能新設備，達到節能減碳及降低長期營運成本，促使企業朝向永續發展；第三、集中採購原物料，提升企業議價能力，並由經濟部出面協助中鋼降低生產成本，進而讓利給中下游業者。

第四、加大企業創新支持力道，提高研發投抵額度，研發補助將以從速從優從簡來協助業者，激勵業者投入轉型研發；第五、將向財政部建議檢討貨物稅政策，加速淘汰老舊汽車，擴大內需市場；第六、將推動中小企業取得避險額度之信用保證措施，協助產業降低匯率風險。

郭智輝也向業者表示，目前政府持續向美方爭取更優惠的稅率，為我國車輛零組件創造更具競爭力的經貿優勢，協助業者持續站穩外銷市場龍頭地位。