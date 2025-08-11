拉貨動能強勁 6月電子零組件加班工時續寫45年次高

快訊

中央社／ 台北11日電
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
AI商機以及關稅前拉貨效應雙引擎助攻，電子零組件加班工時續寫波段高點。主計總處今天發布統計，6月電子零組件業加班工時達27.9小時，連續24個月正成長，續創45年來次高水準。

主計總處今天發布受僱員工統計，6月全體受僱員工總工時平均為173.3小時，因工作日數較多，月增5.6小時；員工加班工時平均為8.6小時，月減0.5小時。

進一步觀察製造業表現，製造業6月加班工時為17.5小時，年增1.1小時，連續13個月正成長，但較5月略為減少。主計總處國勢普查處副處長譚文玲解釋，5月有端午假期，工作天數較少，6月工作天數多1天，因此不需要這麼多加班工時，但看製造業總工時，較5月增加，顯示備貨力道仍在。

與AI發展密切相關的電子零組件，受惠於AI商機大爆發，以及關稅上路前的拉貨效應助攻，出口寫下亮眼成績，也反映在加班工時數據。主計總處統計，6月電子零組件加班工時為27.9小時，與5月持平，續寫45年來次高水準。

譚文玲表示，製造業下有許多行業，表現有好有壞，電子零組件、資通訊產業比較好，傳產沒那麼好，從出口、加班工時數據來看，確實電子零組件相當亮眼。

外界關注美國對等關稅8月上路，反映何時顯現，譚文玲表示，相較其他指標，加班工時能夠較快顯現，若有影響，應該8、9月可看出變化。

