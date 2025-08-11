連兩年薪資成長超過物價！上半年實質經常薪資年增1.04% 五年最高

主計總處今天發布6月受僱員工薪資狀況，由於薪資成長加速，通膨情勢趨緩，累計上半年工業及服務業全體受僱員工平均每人經常性薪資為47608元，年增2.99%，扣除物價後，實質經常性薪資年增1.04%，增幅為近五年最高。上半年實質總薪資成長1.52%，則是近四年最高增幅。實質經常性薪資及實質總薪資皆已連續兩年由正轉負，意味連續兩年薪資成長超過物價。

今年以來消費者物價指數（CPI）年增率逐步放緩，截至7月為止，已連續三個月低於2%的通膨警戒線。隨著物價漲幅趨緩，薪資成長則因部分AI相關產業業績火紅，拉高全體受僱員工薪資成長幅度，近兩年薪資成長幅度超過物價漲 幅。

主計總處今天發布6月受僱員工薪資統計，6月全體受僱員工(含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工)經常性薪資平均數為47,798元，月減0.01%，年增2.84%；因5月較多廠商發放端節獎金，6月獎金及加班費等非經常性薪資8,713元，合計後總薪資平均數為56,511元，月減8.85%，年增1.88%。經常性薪資中位數為38,218元，月減0.02%，年增2.45%。

累計1至6月全體受僱員工經常性薪資每人平均數為47,608元，較上年同期增加2.99%，剔除物價後，實質經常性薪資平均43609元，年增率1.04%，連續兩年薪資成長超過通膨。累計上半年每人每月總薪資為39萬7884元，較去年同期增加3.47%，扣除物價後，累計實質總薪資平均數36萬4464元，成長1.52%。

主計總處指出，累計上半年全體受僱員工經常性薪資中位數為38,141元，較上年同期增加2.81%，實質經常性薪資中位數3萬4937元，年成長0.87%。

觀察上半年各行業別經常性薪資變動情形，主計總處指出，各行業多較去年成長，其中批發及零售業年增3.66%、製造業年增3.58%、營建工程業年增3.44%。至於累計總薪資部分，運輸及倉儲業、製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，分別年增5.15%及4.95%，其中電子零組件製造業年增增達6.83%。

各行業部分，1至6月全體受僱員工經常性薪資每人平均數為47,608元，但低於平均數行業包括住宿及餐飲業(35,001 元)、其他服務業(36,573 元，如美容美髮及用品維修)、製造業(45,593元，其中電子零組件製造業56,856元)等。至專業科學及技術服務業(58,056元)、出版影音及資通訊業(69,366元)、金融及保險業(70,691元)等，則為薪資較高之行業。