因應美國關稅 勞動部：減班休息勞工達3397人

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照片
因應美國對等關稅衝擊，勞動部掌握受影響就業人數的通報數據，至今天中午最新人數為3397人減班休息；相較上月30日減少45人、通報家數減少4家。

勞動部會後補充指，統計到11日減班休息事業單位家數為183家，實施人數3397人；相較8月1日公布家數減少7家，人數減少44人，大部分還是集中在製造業為主。

勞動部指出，整體而言，與去年8月1日公布家數248家，實施人數為4437人相比，減少65家，實施人數減少1040人。

勞動部次長李健鴻在行政院說明美國關稅與產業支持方案的記者會上表示，預估受關稅影響減班休息人數4.2萬人，最新數據比起11天前略減，勞動部將密切關注觀察減班休息是否擴大。

勞動部長洪申翰4日指出，目前只是暫時性的20%關稅，針對幾個容易受衝擊的產業，勞動部將擴大勞工支持的方案，其中針對減班休息勞工的僱用安定措施會給予薪資差額的補貼，將過去薪資差額補貼的50%提高到70%。

美國 薪資 勞動部

