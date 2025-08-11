機械公會：關稅20%疊加及匯率強升 衝擊出口競爭力

台灣機械工業同業公會今天下午公布7月機械出口值27.93億美元，年成長13.4%，已連續6個月呈現成長，以新台幣計算7月出口值僅年增1.8%，公會指出，今年新台幣升值造成出口實質成長與企業實質收入均大幅減少。

觀察關稅變數，機械公會指出，台灣銷往美國機械產品，較日韓等國關稅疊加後，實質上將增加約10%，若再加上今年4月後新台幣強升影響，與日韓等國實質上競爭將產生約20%的價格落差，將嚴重影響台灣機械出口國際競爭力。

機械公會公布台灣7月機械出口值27.93億美元，較2024年7月出口24.64億美元，成長13.4%。若以新台幣計算約815.29億元，年增1.8%。

今年前7月台灣機械出口值177.1億美元，年成長6.5%，若以新台幣計價約5581.69億元，年成長5.1%。

觀察出口主要市場，機械公會指出，今年前7月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26.6%）、中國大陸（占比23%）、日本（占比7.8%）。

公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前2大市場，今年前7月台灣對中國大陸機械出口小幅成長3.8%，出口金額40.7億美元；同期對美國出口增加16.1%，累計出口金額47.2億美元。

公會表示，受美國暫緩對等關稅實施90天影響，企業提早出貨因應，5月對美國出口成長19%，6月出口成長23.6%，7月出口成長14.8%。

觀察關稅變數，機械公會分析，8月7日起美國開始實施對等關稅，其中對台關稅稅率20%，較日韓等競爭對手國15%的稅率，美國對台關稅20%將嚴重衝擊機械產業。

公會指出，台灣並未與美國有自由貿易協定，以往機械商品銷往美國平均稅率約5%，日韓等國機械產品多為零稅率；對等關稅實施後，台灣銷往美國機械產品較日韓等國關稅疊加後，實質上將增加約10%，若再加上今年4月後新台幣強升影響，與日韓等國實質上競爭將產生約20%價格落差，嚴重影響台灣機械出口國際競爭力。

觀察新台幣匯率影響，機械公會分析，較美國對等關稅實施，影響範圍更大，從2021年起至今年7月31日，新台幣匯率僅貶值4.6%，日圓貶值幅度46.2%，韓元也貶值28%，以往台灣設備售價較日本低2成至3成的價差，完全消失，對工具機出口影響明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。

機械公會呼籲，美國對台對等關稅較日韓等競爭對手國高，新台幣匯率是台灣機械出口競爭力的關鍵，政府宜採取相關措施，維護產業出口競爭力。