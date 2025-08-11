彰6線拓寬工程今動土 預計2027年完工

彰化生活圈道路系統「和美鎮美寮路(彰6線)拓寬工程」，於11日舉行動土典禮，本計畫工程西起於彰 6 線都市計畫段分界由西向東經彰 11 線柑竹路、縣道135 線東路至終點彰新路三段，道路將拓寬至13公尺、全長超過2公里，並設置慢車道與人行道，預計2027年完工。

公路局指出，美寮路是和美鎮與彰化市間之主要東西向幹道，與彰美路、彰新路共同承載來自和美、線西及伸港等鄉鎮往返市區之車流量，隨著城鎮發展加速，道路交通負荷日益沉重，都市計畫範圍內已拓寬至16公尺，惟部分非都市計畫段道路寬仍僅有8公尺，導致交通瓶頸，常造成彰美路與彰新路之壅塞情況，前於2022年5月2日時任立法院交通委員會之陳素月委員等委員，安排交通委員會考察討論請交通部及公路局予以協助，彰化縣政府提案積極爭取補助經費，交通部於2023年6月核定補助，總經費5.17億元，中央補助4.19億元。

公路局表示，本計畫工程西起於彰 6 線都市計畫段分界由西向東經彰 11 線柑竹路、縣道135 線東路至終點彰新路三段，道路將拓寬至13公尺、全長超過2公里，並設置慢車道與人行道，兼顧行車效率與交通安全。工程預計2027年完工後，可望提升和美鎮、伸港鄉、線西鄉、彰濱全興工業區等地區往返和美交流道行車安全與縮短旅行時間，並且在靠近和群國中的路段，考量學生騎乘自行車通學頻繁，工程特別納入汽機車分流、人車分道的設計，正是我們貫徹「以人為本」交通思維的具體實踐。

此外，交通部對於補助各縣、市政府執行縣、鄉道公路拓寬以及交通改善向來高度重視，近年於彰化地區挹注交通建設經費約77億元，其中補助彰化縣政府經費約67億元，包括「生活圈計畫」補助58億元、「提升道路品質建設計畫」補助8億元、「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助9,000萬元，公路局執行「省道改善計畫」於彰化地區工程經費約10億元等等。對地區交通建設之提升，活絡地方經濟及觀光產業發展，讓彰化縣公路路網更加完整及提升道路品質具有極大之助益。