快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

彰6線拓寬工程今動土 預計2027年完工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

彰化生活圈道路系統「和美鎮美寮路(彰6線)拓寬工程」，於11日舉行動土典禮，本計畫工程西起於彰 6 線都市計畫段分界由西向東經彰 11 線柑竹路、縣道135 線東路至終點彰新路三段，道路將拓寬至13公尺、全長超過2公里，並設置慢車道與人行道，預計2027年完工。

公路局指出，美寮路是和美鎮與彰化市間之主要東西向幹道，與彰美路、彰新路共同承載來自和美、線西及伸港等鄉鎮往返市區之車流量，隨著城鎮發展加速，道路交通負荷日益沉重，都市計畫範圍內已拓寬至16公尺，惟部分非都市計畫段道路寬仍僅有8公尺，導致交通瓶頸，常造成彰美路與彰新路之壅塞情況，前於2022年5月2日時任立法院交通委員會之陳素月委員等委員，安排交通委員會考察討論請交通部及公路局予以協助，彰化縣政府提案積極爭取補助經費，交通部於2023年6月核定補助，總經費5.17億元，中央補助4.19億元。

公路局表示，本計畫工程西起於彰 6 線都市計畫段分界由西向東經彰 11 線柑竹路、縣道135 線東路至終點彰新路三段，道路將拓寬至13公尺、全長超過2公里，並設置慢車道與人行道，兼顧行車效率與交通安全。工程預計2027年完工後，可望提升和美鎮、伸港鄉、線西鄉、彰濱全興工業區等地區往返和美交流道行車安全與縮短旅行時間，並且在靠近和群國中的路段，考量學生騎乘自行車通學頻繁，工程特別納入汽機車分流、人車分道的設計，正是我們貫徹「以人為本」交通思維的具體實踐。

此外，交通部對於補助各縣、市政府執行縣、鄉道公路拓寬以及交通改善向來高度重視，近年於彰化地區挹注交通建設經費約77億元，其中補助彰化縣政府經費約67億元，包括「生活圈計畫」補助58億元、「提升道路品質建設計畫」補助8億元、「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助9,000萬元，公路局執行「省道改善計畫」於彰化地區工程經費約10億元等等。對地區交通建設之提升，活絡地方經濟及觀光產業發展，讓彰化縣公路路網更加完整及提升道路品質具有極大之助益。

延伸閱讀

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

客家文化公園改善工程廠商詐100萬工程款 涉貪汙部分不起訴

延宕11年！花蓮萬榮溫泉計畫未完成評估直接興建 遭審計部要求改善

台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

相關新聞

進口比亞迪影響國安 台派社團盼政府防堵

「比亞迪汽車不安全、資料恐外洩到中國，政府應建立產地審查制度，並清查中資對我遊說！」台灣社、台灣北社等台派社團…

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

中國電動車品牌比亞迪（BYD）傳繞道入台，引發關注。台灣社社長翁銘章等人今天質疑比亞迪「不是汽車而是武器」，呼籲政府啟動...

立委促彰6線道路拓寬工程動土 總經費5億1,731萬元

立委陳素月表示，彰化縣和美鄉美寮路(彰6線)道路拓寬工程11日終於動土，交通部於2023年6月26日核定該工程計畫總經費...

獨／美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」！ 大廠老董：40年來最慘烈

美國對台對等關稅20%，對工具機產業是一大衝擊。有70年歷史的大型工具機廠台中精機董事長黃明和形容，這是他在產業40多年...

央行8月以來減量發行存單712億 避免短期市場利率過高

央行統計，8月以來，央行存單減量發行金額達712億元，主要是在8月8日央行當日存單減量發行907億。至8月8日止，央行未...

銀行與保險金流互通的任督二脈 看懂保費融資和保單融資

金管會主委彭金隆推出亞洲資產管理中心計畫，不僅領軍金融業者大舉進軍亞灣特區，更一連串推出了多項新的金融服務試辦政策，其中，保單融資及保費融資，更是受到外界的矚目，這兩大和保單相關的新金融服務推出，可說是為銀行與保險的跨域合作打通了任督二脈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。