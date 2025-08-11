進口比亞迪影響國安 台派社團盼政府防堵

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台派社團11日召開記者會，反對比亞迪進口台灣，並呼籲政府加強監控洗產地行為。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「比亞迪汽車不安全、資料恐外洩到中國，政府應建立產地審查制度，並清查中資對我遊說！」台灣社、台灣北社等台派社團11日召開記者會，呼籲政府嚴查洗產地行為，避免比亞迪汽車進口台灣。綠委張雅琳強調，比亞迪可遠端操控，且集體癱瘓的事故頻傳，若准許進口到台灣，被中國掌控而癱瘓交通，結果恐不堪設想。

比亞迪不安全

台派社團11日召開記者會。台灣社社長翁銘章指出，如果有一天大家開著比亞迪電動車去上班，車上所有行動與對話，包括家人與廠商，都會傳到中國的伺服器，對岸也有人同步解析隱私、家庭背景，甚至是商業機密，我們會願意嗎？他強調，比亞迪不是普通汽車，發生很多自燃、不受控與集體無法啟動問題，進口恐損害國安。

「比亞迪就是看起來像車子的監控工具！」台灣北社社長羅浚晅指出，近日傳出立法院高層與車商密會，打算將泰國組裝的比亞迪整車進口，這就是洗產地的行為，若貿然開放，不只美國、歐盟也會不滿，對台灣未來的經貿談判也不利。他認為，比亞迪進口就像「木馬屠城」，不管境內配合中國的第五縱隊受到監控，人民也難逃其掌心。

中國遠端監控難安心

民進黨立委張雅琳強調，比亞迪進口的計劃嚴重破壞法律規定，恐成為國安破口。首先，比亞迪跑到泰國設廠，若進口台灣就是洗產地，其他車商恐也跟著效仿；另外，比亞迪有生產軍用產品，與解放軍國防工業密不可分，美國與澳洲對中國電動車也有更高度的警戒，政府要阻止「真中資」繞道進口台灣的行為。

台派社團與綠委呼籲，應建立產地實質審查制度，防止洗產地成為中資後門；啟動跨部會資安與國安風險評估，建立中資汽車黑名單；政府要全面清查中資企業對政界的宴請與遊說紀錄，防堵利益輸送與政策綁架。張雅琳說，若比亞迪進口，汽車透過遠端監控集體癱瘓將不會是電影情節，政府一定要非常謹慎因應。

本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

中國電動車品牌比亞迪（BYD）傳繞道入台，引發關注。台灣社社長翁銘章等人今天質疑比亞迪「不是汽車而是武器」，呼籲政府啟動...

立委促彰6線道路拓寬工程動土 總經費5億1,731萬元

立委陳素月表示，彰化縣和美鄉美寮路(彰6線)道路拓寬工程11日終於動土，交通部於2023年6月26日核定該工程計畫總經費...

獨／美關稅衝擊工具機恐遇「淘汰戰」！ 大廠老董：40年來最慘烈

美國對台對等關稅20%，對工具機產業是一大衝擊。有70年歷史的大型工具機廠台中精機董事長黃明和形容，這是他在產業40多年...

央行8月以來減量發行存單712億 避免短期市場利率過高

央行統計，8月以來，央行存單減量發行金額達712億元，主要是在8月8日央行當日存單減量發行907億。至8月8日止，央行未...

銀行與保險金流互通的任督二脈 看懂保費融資和保單融資

金管會主委彭金隆推出亞洲資產管理中心計畫，不僅領軍金融業者大舉進軍亞灣特區，更一連串推出了多項新的金融服務試辦政策，其中，保單融資及保費融資，更是受到外界的矚目，這兩大和保單相關的新金融服務推出，可說是為銀行與保險的跨域合作打通了任督二脈。

