路博邁：私募股權交易投資機會遍布全球 關稅影響有限

路博邁私募股權市場團隊董事總經理黃俊鵬（Gabriel Ng）指出，全球私募市場規模不斷擴大、策略日益多元，投資機會與結構性優勢持續提升，私募資產已成為機構投資人與高資產客戶長期配置的重要選擇，受到關稅的影響有限。

黃俊鵬表示，私募市場持續展現多項投資優勢。首先，投資標的範圍擴大、分散化程度高，有效降低單一產業或公司的風險。其次，私募基金能深入掌握企業營運資訊，主動參與公司經營，並靈活規劃退出時機和方式（如IPO、併購或轉售），提升整體投資效益。

黃俊鵬表示，長期來看，私募股權回報率優於公開市場，已成為全球資產配置中重要的一環。統計顯示，美國私募股權持有的公司數量已遠超過美國上市公司，約為上市公司的兩倍。這代表私募市場不僅投資機會豐富，且更能分散風險。

黃俊鵬指出，在美股S&P 500指數中，前十大持股比重已高達37%，不但比重遠高於10年前的18%，且多為科技公司。相形之下，私募股權市場有更多元的投資選擇。私募資產約有一半配置於服務與軟體產業，這些產業對關稅等外部衝擊較具韌性。

路博邁為100%私人持有的全球資產管理公司，到今年第1季底，所管理的資產規模達5,150億美元，其中私募市場資產約1,400億美元，橫跨北美、歐洲與亞洲三大區域。

黃俊鵬指出，路博邁深耕私募領域超過30年，與全球各類型基金管理人（GP）維持長期合作，私募專業團隊成員超過450名，核心成員平均資歷超過20年，團隊穩定度高。