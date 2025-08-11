立委促彰6線道路拓寬工程動土 總經費5億1,731萬元

立委陳素月表示，彰化縣和美鄉美寮路(彰6線)道路拓寬工程11日終於動土，交通部於2023年6月26日核定該工程計畫總經費5億1,731萬元，道路拓寬後，未來將大大提升彰北交通的便捷性及安全性，也圓滿了地方鄉親近20年的期待。

陳素月指出，和美鎮美寮路是連結和美鎮與彰化市之主要東西向幹道，與彰美路、彰新路共同承載和美、線西及伸港等鄉鎮往返彰化市區的車流量。

美寮路在都市計畫範圍內已完成拓寬至16公尺，但在都市計劃界址向東延伸，途經彰11線(柑竹路)、縣道135（線東路），至終點彰新路三段的非都市計畫路段的美寮路，總長2327公尺，路寬僅為8公尺，成為交通瓶頸路段，亦加劇彰美路、彰新路的交通壅塞情況，亟需改善。

彰化縣政府曾於2021年提報《和美鎮美寮路(彰6線)道路拓寬工程計劃》至交通部公路局，但因工程計劃內容僅規劃設計各一道混合車道，未配置人行友善設施，被審查會委員認為無法有效抒解車流，及人行安全，而遭退件。

陳素月表示，2022年5月2日，她安排立法院交通委員會考察，邀集時任交通部長王國材、公路局長陳文瑞等至彰化縣考察。

當時交通部建議，將美寮路拓寬至13公尺，於單側設置1.6公尺人行道，雙向則各有一道快車道、一道慢車道，並在和群國中路段設置人行步道、自行車道、避車彎等，如此將可有效疏解車流，同時保障學生通學與交通安全，也能減少拆遷民房，維護民眾利益。

經過該次考察，成功整合地方與縣府的意見，達成共識，讓美寮路拓寬工程露出曙光。彰化縣政府遂於2022年12月20日再次提報計劃，陳素月也積極關心爭取該計劃能獲審核通過。

交通部終於在2023年6月26日核定總經費5億1,731萬元的《和美鎮美寮路道路拓寬工程計劃》；該計劃交通部公路局補助4億1,902萬1千元，彰化縣政府配合款9,828萬9千元。