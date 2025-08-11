本土社團質疑比亞迪衝擊國安資安 籲政府嚴防木馬屠城

快訊

中央社／ 台北11日電
中國電動車品牌比亞迪（BYD）。（路透）
中國電動車品牌比亞迪（BYD）傳繞道入台，引發關注。台灣社社長翁銘章等人今天質疑比亞迪「不是汽車而是武器」，呼籲政府啟動跨部會資安與國安風險評估，建立產地實質審查制度，防止洗產地成為中資後門，不能讓木馬屠城。

媒體報導，比亞迪台灣代理商日前宴請立法院高層，市場也傳出比亞迪有意從泰國組裝進入台灣，以規避現行禁止汽車整車從中國大陸進口等規定。

對此，翁銘章、台灣北社社長羅浚晅、台灣教授協會副會長陳月妙、台灣教師聯盟理事長潘威佑與民進黨立委張雅琳今天在立法院召開「不是車，是武器！比亞迪輸台疑雲，國安與資安雙重警訊」記者會。

台灣社等民間社團呼籲，政府不應以經濟發展為名，忽視國安底線，因為比亞迪進入台灣不是單純的市場行為，而是中國紅色供應鏈滲透的前哨戰。當中共利用經貿手段取得滲透資源，台灣的民主與安全面臨非軍事化侵略的威脅。

翁銘章說，比亞迪電動車可以透過遠端遙控，在中國已發生多起自燃甚至不受控情形，這顯然已非單純的交通問題，而是資安與國安議題。

翁銘章等人提出三大訴求，呼籲政府建立產地實質審查制度，防止洗產地成為中資後門，也要啟動跨部會資安與國安風險評估，建立中資汽車黑名單，並全面清查中資企業對政界的宴請與遊說紀錄，防堵利益輸送與政策綁架。

翁銘章說，希望行政院與執政團隊硬起來，嚴防中國電動車以假外資名義整車進口，不能讓木馬屠城，「這不是只有一隻馬，而是千軍萬馬」。

張雅琳質疑，比亞迪到泰國設廠，試圖繞道迴避兩岸人民關係條例的規範，是洗產地破壞市場秩序，如果政府不查、不擋，會有更多企業仿效。

張雅琳說，比亞迪與中國軍工集團有實質合作，也與解放軍供應鏈密不可分，行政部門不能讓任何人以鑽漏洞方式，把危險引進台灣。

張雅琳最後說到，如果大家對規則退讓，就是讓風險逼近民眾的生活。如果今天不防堵，明天可能就要以國家、民眾安全為代價。民主的敵人不一定是穿軍裝、開戰車的，可能藏在手機裡、馬路上，如果今天不警覺，明天就會失去選擇的權利。

