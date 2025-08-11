央行8月以來減量發行存單712億 避免短期市場利率過高

央行統計，8月以來，央行存單減量發行金額達712億元，主要是在8月8日央行當日存單減量發行907億。至8月8日止，央行未到期存單再減至7.61兆元新台幣。金融業者表示，央行減量發行存單，有助於避免市場短期利率過高，確保隔拆利率接近政策利率目標。

據統計，8月11日至8月31日止，央行未到期存單還有4.1356兆元，也是至目前止，年底前存單未到期餘額最多的月份。今天（11日）央存單到期金額為2943.5億元，而央行一早公告發行7天期和28天期存單，利率分別為0.825%及1.215%。

銀行業者表示，7月金融業隔夜拆款利率最高0.827％，雖未超越6月30日的0.828％，但單月最低0.82％，比上月的最低值來得高，全月平均隔拆利率也拉高至0.824％，已連續16個月維持在0.8％以上。央行減量發行減單，意味市場資金並未過度寬鬆，央行就無需大量發行存單吸收資金，外資7月陸續將股利匯出且出口商拋匯減少，央行因此調整存單發行量。