陸盼美放寬HBM出口管制 專家警告：恐助華為取代輝達

聯合報／ 編譯林聰毅盧思綸、記者黃雅慧／綜合報導
英國金融時報報導，北京尋求華府能放寬對AI晶片關鍵組件高頻寬記憶體（HBM）的出口管制，並納入美中貿易協議。路透
英國金融時報報導，北京尋求華府能放寬對AI晶片關鍵組件高頻寬記憶體（HBM）的出口管制，並納入美中貿易協議。路透

在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能舉行峰會前，知情人士透露，北京希望華府能放鬆對人工智慧（ＡＩ）晶片關鍵零組件高頻寬記憶體（ＨＢＭ） 的出口管制，並納入美中貿易協議。但專家警告，此舉可能幫助華為取代輝達（Nvidia）。

中美過去三個月已進行三次貿易談判。英國金融時報（ＦＴ）報導，一名消息人士說，由大陸國務院副總理何立峰率領的團隊，在幾次談判中提出ＨＢＭ的議題。美國財政部不予置評。

ＨＢＭ是種可用於高速運算、能運送大量資料的記憶體，比普通的動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）的容量更大，還能更快速地存取記憶體，讓資料能夠輕易的傳送與儲存，適用於ＡＩ伺服器、自駕車市場、高效能運算和高速網路設備等領域。

美國二○二四年十二月初限制向大陸出口ＨＢＭ。在美禁令下，包括製造ＨＢＭ的設備都禁止出口大陸。ＳＫ海力士、三星和美光是三大ＨＢＭ供應商，都禁止出口大陸ＨＢＭ２以上的ＨＢＭ，此舉主要目的在牽制華為和晶片製造商中芯國際。

不過，多家陸媒報導，華為明天將在「二○二五金融ＡＩ推理應用落地與發展論壇」，發布ＡＩ推理領域的突破性技術成果。據透露，這項成果或能降低大陸ＡＩ推理對ＨＢＭ技術的依賴，提升大陸國內ＡＩ大模型推理性能，完善大陸ＡＩ推理生態的關鍵部分。

據了解，二○二四年ＨＢＭ市場幾乎是由三家國外大廠所壟斷，分別是ＳＫ海力士、三星與美光，市占率分別為約百分之五十二、百分之四十二點四與百分之五。

近來美國對陸管制的焦點，集中在輝達的H20晶片上，但知情人士說，中方更擔憂對ＨＢＭ的出口管制，因為嚴重限制華為等陸企自主研發ＡＩ晶片的能力，而各種跡象顯示，川普願意放鬆出口管制，以便與習近平舉行峰會。

華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）ＡＩ專家艾倫表示，ＨＢＭ對製造先進ＡＩ晶片至關重要，若美方允許對陸銷售更先進的ＨＢＭ，形同幫助華為製造更好的ＡＩ晶片，從而取代輝達。

消息人士說，大陸還需要ＨＢＭ與ＡＩ晶片的邏輯零組件進行封裝，ＨＢＭ成為「重大瓶頸」，若美國放鬆ＨＢＭ的出口管制，等於是送給華為和中芯國際大禮，可能為大陸每年生產數百萬顆ＡＩ晶片打開防洪閘門。

