台積今開董事會 洩密案成焦點

聯合報／ 記者鐘惠玲／台北報導

晶圓代工龍頭台積電今、明兩天將於台南召開董事會，除了討論第二季股利、資本預算等議案，針對近期發生的二奈米製程文件洩密案，預料經營團隊也將在會中提出報告。

針對董事會議題，台積電昨不予評論，不特別對董事會召開的時間與地點事先說明。

台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、資深副總暨副共同營運長侯永清昨被目擊現身新竹高鐵站，外界揣測兩人先行南下，準備董事會報告。

台積電二奈米製程將於今年下半年量產，日前爆出員工涉及洩密案，正由檢方偵辦中，引發市場高度關注。身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清日前透露，這次台積電董事會將說明二奈米製程洩密案。

此外，台積電在五月董事會中核准配發第一季每股現金股利五元，因此外界預期，這次要核准的第二季每股現金股利，應當不會低於五元水準。

奈米 台積電 現金股利

相關新聞

陸盼美放寬HBM出口管制 專家警告：恐助華為取代輝達

在美國總統川普與中國大陸國家主席習近平可能舉行峰會前，知情人士透露，北京希望華府能放鬆對人工智慧（ＡＩ）晶片關鍵零組件高...

陸官媒再批輝達H20晶片「不安全不環保」

美國商務部日前已核發許可證，允許輝達恢復向中國大陸出口H20晶片，但中方對於輝達H20晶片的「後門」議題仍不安心，央視旗...

漁電共生掛羊頭賣狗肉？經濟部：將查核養殖事實、限期改善

報載立法委員質疑漁電共生掛羊頭賣狗肉一事，經濟部能源署強調，漁電共生應落實養殖，並以「養殖為本、綠能加值」為原則。案場設...

核管法子法最快10月上路 核電申請再運轉須備6大事項

核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10...

因應綠能擴大 台電睽違30年普查全台抽蓄水力潛能

隨著再生能源占比持續擴大，抽蓄儲能將是台灣穩定供電重要拼圖，台電暌違30年展開水力普查，重點之一即是評估利用既有水庫做為...

