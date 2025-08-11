聽新聞
0:00 / 0:00
台積今開董事會 洩密案成焦點
晶圓代工龍頭台積電今、明兩天將於台南召開董事會，除了討論第二季股利、資本預算等議案，針對近期發生的二奈米製程文件洩密案，預料經營團隊也將在會中提出報告。
針對董事會議題，台積電昨不予評論，不特別對董事會召開的時間與地點事先說明。
台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、資深副總暨副共同營運長侯永清昨被目擊現身新竹高鐵站，外界揣測兩人先行南下，準備董事會報告。
台積電二奈米製程將於今年下半年量產，日前爆出員工涉及洩密案，正由檢方偵辦中，引發市場高度關注。身兼台積電董事的國發會主委劉鏡清日前透露，這次台積電董事會將說明二奈米製程洩密案。
此外，台積電在五月董事會中核准配發第一季每股現金股利五元，因此外界預期，這次要核准的第二季每股現金股利，應當不會低於五元水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言