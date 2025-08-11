快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國發會主委劉鏡清。聯合報系資料照
美國本周將公告232條款半導體關稅，據了解，政院關注232條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重點，將牽動政府產業支持預算是否調整。

美國總統川普上周已搶先宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但在美投資或承諾投資則有望豁免，不過詳細課稅內容仍是未定之天，尤其是半導體相關產品若課高關稅，影響恐會更廣泛。

國發會主委劉鏡清日前表示，包括筆電、伺服器、網通等這波是否列在美國232條款課稅範圍，現在尚未公告；但若再擴大到晶片終端產品設備，目前因應美國對等關稅產業支援方案930億特別預算就必須再擴大，這是應急措施。中長期則是要協助產業立足台灣，布局全球，降低風險。

相關官員解讀，川普上周宣布將針對晶片、半導體開徵高達100%關稅。其中，chip定義較明確，如台積電；但semiconductors定義、範圍則要看美國如何定義，美國會在正式公告上作出註解。簡言之，半導體100%關稅範圍是否會包含晶片電子終端產品，須密切關注。

232風暴牽動產業支持預算 政院關注四大重點

美國本周將公告232條款半導體關稅，據了解，政院關注232條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重點，將牽動政...

