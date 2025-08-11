快訊

盧秀燕考慮不選黨主席 「維持初衷」市長做好做滿

呷百二不是夢 AI預判健檢精準治療

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅效應將掀投資美國大潮…台廠赴德州 有望享租稅優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
美國相繼祭出對等關稅20%、半導體關稅100%，預計帶動台廠新一波赴美投資熱潮。（路透）
美國相繼祭出對等關稅20%、半導體關稅100%，預計帶動台廠新一波赴美投資熱潮。（路透）

美國相繼祭出對等關稅20%、半導體關稅100%，預計帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清表示，預計台灣大廠都會大動作布局美國，主要往德州及墨西哥，經濟部已向德州州政府爭取免州稅，獲州長回應，現待州參議院通過。

經濟部長郭智輝近日與產業界座談時表示，為緩解關稅衝擊，經濟部計畫在美設置產業園區，「鼓勵」業者前往布局。據了解，主要聚落將落腳德州，經濟部將在今年下半年在德州設立貿易投資中心，台美雙方並討論建立科技產業園區。

過去五年來，半導體上游業者環球晶（6488），以及AI伺服器組裝大廠包括鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）及旗下伺服器代工廠緯穎（6669）、仁寶（2324）等，幾乎都選擇前進德州。

劉鏡清分析，若是在232條款範圍內，台、日、韓稅率都一樣，預估台灣大廠主要會往德州達拉斯、墨西哥布局，前者是在美國境內，後者則仍在美墨加協定（USMCA）保障內。他透露，經濟部已向德州政府洽談，在德州投資的台商都能免州稅，已獲得州長回應，州眾議院也通過，現在等州參議院通過。

這波台灣大廠赴美投資潮，外界擔憂是否會變成「整個竹科」搬到美國去？劉鏡清表示，只要是根留台灣、再做全球布局，不一定是壞事；比較擔心的是過去中小企業把台灣業務收掉搬到海外去，對企業來說，美國生產成本偏高，所以主要是針對美國市場做移動，同時也會對其他海外市場布局。

至於中小企業如何往海外布局？劉鏡清表示，中小企業因規模小，很難應對當地政府，建議合併整合成產業控股公司，可以一起揪團打世界盃，赴海外投資。

經濟部於去年已與美國德州共同簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，雙方加強半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作。

目前德州是台灣業者在美主要投資目的地，經濟部表示，未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局；郭智輝近日與產業座談也多次表達，因應美國高關稅，將協助台廠赴美投資。

中經院副院長王健全分析，有能力去美國設廠的企業，大多基於四種條件，包括：一是高毛利率，足以因應較高的生產成本；二是自動化程度高，才能應付美國的缺工問題，三是有產業群聚效果；四是國際客戶的強力要求。持平來看，具有上述條件，只有半導體、高階伺服器、高階工具機等。

美國 經濟部

延伸閱讀

美國對等關稅上路 經濟部四措施 助攻中小企

美對等關稅衝擊尚未顯現 今年經濟成長上看4%

不解賴清德為何留郭智輝 羅智強：真的超級超級超級蠢？

台積電加碼投資？劉鏡清：可能是對方期望 而且2奈米會留在台灣

相關新聞

關稅效應將掀投資美國大潮…台廠赴德州 有望享租稅優惠

美國相繼祭出對等關稅20%、半導體關稅100%，預計帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清表示，預計台灣大廠都會大...

232風暴牽動產業支持預算 政院關注四大重點

美國本周將公告232條款半導體關稅，據了解，政院關注232條款實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節等四大重點，將牽動政...

漁電共生掛羊頭賣狗肉？經濟部：將查核養殖事實、限期改善

報載立法委員質疑漁電共生掛羊頭賣狗肉一事，經濟部能源署強調，漁電共生應落實養殖，並以「養殖為本、綠能加值」為原則。案場設...

核管法子法最快10月上路 核電申請再運轉須備6大事項

核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10...

因應綠能擴大 台電睽違30年普查全台抽蓄水力潛能

隨著再生能源占比持續擴大，抽蓄儲能將是台灣穩定供電重要拼圖，台電暌違30年展開水力普查，重點之一即是評估利用既有水庫做為...

中17.53億大獎不亂花 一堂收益與稅負的資產配置課

一名40多歲、育有三名子女的三寶爸，日前獨得威力彩頭獎，連同七注貳獎，共抱走17.53億元，成為今年度最受矚目的億萬得主之一。台灣彩券透露，他在領獎時不僅表示已擬好初步資產配置計畫，還當場詢問：「美債怎麼樣？」同行的父親則建議他「買金融股就好」。這段父子間的對話不僅展現冷靜與規畫，也恰好反映出一筆鉅額資產該如何布局的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。