關稅效應將掀投資美國大潮…台廠赴德州 有望享租稅優惠

美國相繼祭出對等關稅20%、半導體關稅100%，預計帶動台廠新一波赴美投資熱潮。國發會主委劉鏡清表示，預計台灣大廠都會大動作布局美國，主要往德州及墨西哥，經濟部已向德州州政府爭取免州稅，獲州長回應，現待州參議院通過。

經濟部長郭智輝近日與產業界座談時表示，為緩解關稅衝擊，經濟部計畫在美設置產業園區，「鼓勵」業者前往布局。據了解，主要聚落將落腳德州，經濟部將在今年下半年在德州設立貿易投資中心，台美雙方並討論建立科技產業園區。

過去五年來，半導體上游業者環球晶（6488），以及AI伺服器組裝大廠包括鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）及旗下伺服器代工廠緯穎（6669）、仁寶（2324）等，幾乎都選擇前進德州。

劉鏡清分析，若是在232條款範圍內，台、日、韓稅率都一樣，預估台灣大廠主要會往德州達拉斯、墨西哥布局，前者是在美國境內，後者則仍在美墨加協定（USMCA）保障內。他透露，經濟部已向德州政府洽談，在德州投資的台商都能免州稅，已獲得州長回應，州眾議院也通過，現在等州參議院通過。

這波台灣大廠赴美投資潮，外界擔憂是否會變成「整個竹科」搬到美國去？劉鏡清表示，只要是根留台灣、再做全球布局，不一定是壞事；比較擔心的是過去中小企業把台灣業務收掉搬到海外去，對企業來說，美國生產成本偏高，所以主要是針對美國市場做移動，同時也會對其他海外市場布局。

至於中小企業如何往海外布局？劉鏡清表示，中小企業因規模小，很難應對當地政府，建議合併整合成產業控股公司，可以一起揪團打世界盃，赴海外投資。

經濟部於去年已與美國德州共同簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，雙方加強半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作。

目前德州是台灣業者在美主要投資目的地，經濟部表示，未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局；郭智輝近日與產業座談也多次表達，因應美國高關稅，將協助台廠赴美投資。

中經院副院長王健全分析，有能力去美國設廠的企業，大多基於四種條件，包括：一是高毛利率，足以因應較高的生產成本；二是自動化程度高，才能應付美國的缺工問題，三是有產業群聚效果；四是國際客戶的強力要求。持平來看，具有上述條件，只有半導體、高階伺服器、高階工具機等。