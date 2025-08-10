漁電共生掛羊頭賣狗肉？經濟部：將查核養殖事實、限期改善

一名40多歲、育有三名子女的三寶爸，日前獨得威力彩頭獎，連同七注貳獎，共抱走17.53億元，成為今年度最受矚目的億萬得主之一。台灣彩券透露，他在領獎時不僅表示已擬好初步資產配置計畫，還當場詢問：「美債怎麼樣？」同行的父親則建議他「買金融股就好」。這段父子間的對話不僅展現冷靜與規畫，也恰好反映出一筆鉅額資產該如何布局的選擇。

