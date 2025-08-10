漁電共生掛羊頭賣狗肉？經濟部：將查核養殖事實、限期改善
報載立法委員質疑漁電共生掛羊頭賣狗肉一事，經濟部能源署強調，漁電共生應落實養殖，並以「養殖為本、綠能加值」為原則。案場設置需依農業部「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」(下稱農業容許辦法)規定，由縣市農業主管機關審查水產養殖設施經營計畫通過，方能取得容許核可；案場完工併網後，農業主管機關將依養殖經營計畫書及「漁電共生案場養殖事實查核參考指引」定期查核養殖事實，未符合規定者，將要求限期改善。
經濟部與農業部亦合作建立漁電共生整合新模式，透過光電業者與養殖團體聯袂合作，讓漁民參與光電業者案場規劃建立雙方共識，後續養殖團體提供養殖專業輔導，讓電業與養殖各司其職，降低電業及養殖風險，實現綠能與養殖共存共榮。農業部已於6月23日提供養殖團體名單供地方參考。
經濟部能源署表示，將持續與農業部推動漁電共生，合作管控設置案場養殖事實，對於經查核未符規定的案場，將要求限期改善，同時可透過整合新模式由養殖團體提供專業輔導，確保政策落實「養殖為本、綠能加值」的核心精神。
