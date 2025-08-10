漁電共生掛羊頭賣狗肉？經濟部：將查核養殖事實、限期改善

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

報載立法委員質疑漁電共生掛羊頭賣狗肉一事，經濟部能源署強調，漁電共生應落實養殖，並以「養殖為本、綠能加值」為原則。案場設置需依農業部「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」(下稱農業容許辦法)規定，由縣市農業主管機關審查水產養殖設施經營計畫通過，方能取得容許核可；案場完工併網後，農業主管機關將依養殖經營計畫書及「漁電共生案場養殖事實查核參考指引」定期查核養殖事實，未符合規定者，將要求限期改善。

經濟部與農業部亦合作建立漁電共生整合新模式，透過光電業者與養殖團體聯袂合作，讓漁民參與光電業者案場規劃建立雙方共識，後續養殖團體提供養殖專業輔導，讓電業與養殖各司其職，降低電業及養殖風險，實現綠能與養殖共存共榮。農業部已於6月23日提供養殖團體名單供地方參考。

經濟部能源署表示，將持續與農業部推動漁電共生，合作管控設置案場養殖事實，對於經查核未符規定的案場，將要求限期改善，同時可透過整合新模式由養殖團體提供專業輔導，確保政策落實「養殖為本、綠能加值」的核心精神。

核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10...

隨著再生能源占比持續擴大，抽蓄儲能將是台灣穩定供電重要拼圖，台電暌違30年展開水力普查，重點之一即是評估利用既有水庫做為...

上周台北股市經歷對等關稅20%的震撼，但之後迎來半導體關稅的驚喜，加權股價指數一舉衝破2萬4000點整數關卡，進逼歷史高點，一周指數上漲586點，漲幅 2.5％，以2萬4021點作收，5日均量在市場熱絡後提升至3935億元。不過，TACO（川普總是退縮）真的只有這樣而已嗎？分析師擔心，市場對川普關稅政策至今為止的內容有些過度樂觀，直指台股近期內還有兩項關鍵，不可不防。

一名40多歲、育有三名子女的三寶爸，日前獨得威力彩頭獎，連同七注貳獎，共抱走17.53億元，成為今年度最受矚目的億萬得主之一。台灣彩券透露，他在領獎時不僅表示已擬好初步資產配置計畫，還當場詢問：「美債怎麼樣？」同行的父親則建議他「買金融股就好」。這段父子間的對話不僅展現冷靜與規畫，也恰好反映出一筆鉅額資產該如何布局的選擇。

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統...

