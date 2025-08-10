核管法子法最快10月上路 核電申請再運轉須備6大事項

快訊

中央社／ 台北10日電
核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10月上路。聯合報系資料照片
核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10月上路。核安會官員指出，由於國內核電廠皆已進入除役階段，台電在人力規劃與訓練、各設施如何恢復再運轉功能，預料是準備作業的重中之重。

立法院5月三讀修正通過「核子反應器設施管制法」第6條，新增機組運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，換發的運轉執照最長為20年。

核安會1日預告配套子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，規範未來核電機組若要繼續運轉，需填具核子反應器設施運轉執照換照申請書及再運轉計畫，並新增要求檢附輻射相關議題查核評估報告以及耐震安全評估說明，目前子法草案正在60天預告期，最快10月公告。

台電將待核管法子法正式公告後，啟動自我安檢，並進行同儕審查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益，再送核安會審查。

由於國內核電機組運轉執照皆已到期，機組是否能恢復到運轉期間狀態將是關鍵。

根據核安會預告子法內容，針對再運轉計畫明定6大事項包括，第1、廠址、機組現況及計畫排程；第2、組織、人力配置及訓練規劃；第3、設施再運轉工作項目及定期維護與檢查規劃；第4、運轉期間法規及運轉文件恢復規劃；第5、品質查證方案及稽查計畫；第6、其他主管機關指定事項。

核安會官員說明，核電廠進入除役階段人力縮減，推估台電應會花費較多時間心力在組織、人力配置及訓練規劃，以及設施再運轉工作項目及定期維護與檢查規劃，例如目前核三反應爐已無燃料，緊急補水系統不需維護，若要重新運轉，也要確認相關系統能恢復到應有功能。

至於審查期，官員說，仍要看台電所需時間，核安會收到所有文件後，會進行安全審查與現場查證；過去核一廠曾在運轉執照屆期前提出延役申請，換言之，核安會已有審查經驗，當時也有邀請美國專家協助審查方面訓練。

針對子法新增輻射、耐震安全評估，官員解釋，台電本就需按地震新事證進行地質調查、評估地震危害並進行必要補強，同時參考國際經驗，如福島事故後落實安全總體檢。考量外界十分關心地震安全，子法要求台電提交整體耐震說明，整理過去作法是否符合要求，「最重要的是，後續運轉也能持續維持安全，接受外界評判」。

此外，子法要求台電按照相關輻射法規要求，包含核管法、游離輻射防護法、放射性物料管理法、核子事故緊急應變法，提出輻射相關議題查核評估報告。

