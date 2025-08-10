快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

因應綠能擴大 台電睽違30年普查全台抽蓄水力潛能

中央社／ 台北10日電
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

隨著再生能源占比持續擴大，抽蓄儲能將是台灣穩定供電重要拼圖，台電暌違30年展開水力普查，重點之一即是評估利用既有水庫做為上下池設置抽蓄水力廠址可行性，預計2027年篩選出潛力廠址。

依政府2050年淨零規劃，再生能源將占總發電量60%、70%，為調節「風光」對電力系統影響，依國發會訂定目標，抽蓄水力發電量需占總發電量1%。換言之，抽蓄水力發電是整合再生能源的關鍵橋梁，諾貝爾獎得主朱棣文即認為，台灣尚未善用抽蓄水力發電。

水利署官員表示，設置抽蓄水力有一定條件，也就是在一條河川很短距離內，要有2處適合興建水壩地方，且蓄水容量需夠大。過去曾評估過台灣水庫設置抽蓄水力潛能，但畢竟會耗電，且當時用電需求不那麼大，因此並無積極開發。

如今，隨著再生能源持續增加，儲能可存下白天過剩光電，官員指出，抽蓄水力就像大型儲能電池，無論在安全性、技術成熟度、效率上都是最可行的儲能設施，台電今年也睽違30年再度展開水力普查計畫，評估台灣抽蓄水力潛能。

台電水力普查為期3年，除盤點既有水利設施設置小水力潛能廠址外，將評估既有水庫評估做為上下池設置抽蓄水力廠址可行性，減少堰壩等設施設置，降低對河川生態與環境衝擊。

台電表示，小水力及抽蓄水力潛能研究預計2027年2月完成初步評估，包含財務、工程面分析，並篩選出較具潛力廠址，做為後續推動個別計畫及辦理可行性研究參考依據。

目前台灣僅日月潭上下池設抽蓄水力，10部機組共260.2萬瓩，另大甲溪光明抽蓄水力正在環評階段。

大甲溪光明抽蓄水力計畫開發裝置容量上限61萬瓩、年發電量約7.7億度，經費約新台幣580.6億元，環境部預計21日舉行專案小組第2次初審會議。此計畫工期10年，將在環評大會通過後動工，因此最快2035年完工。

抽蓄水力發電有升降載快速特性，近年光電占比擴大，黃昏以後光電減弱，改由抽蓄水力接手，可挹注夜尖峰用電。又或者當遇到突發狀況，如去年403強震，320萬瓩電力瞬間跳脫，日月潭抽蓄電廠10分鐘內轉為放水發電，扮演重要供電救援投手。

光電 台電 再生能源

延伸閱讀

核三停機 出現中電南送…高雄新機組上線後將不再發生

設置後才知道太陽能光電板問題多 彰化偏鄉提解方盼協助

調度常態？學者稱核三停機後出現「中電南送」現象 台電解釋了

松山機場昨跳電…台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局將開挖確認

相關新聞

核管法子法最快10月上路 核電申請再運轉須備6大事項

核三重啟公投8月23日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提6大事項，若外界無異議，辦法最快10...

因應綠能擴大 台電睽違30年普查全台抽蓄水力潛能

隨著再生能源占比持續擴大，抽蓄儲能將是台灣穩定供電重要拼圖，台電暌違30年展開水力普查，重點之一即是評估利用既有水庫做為...

本周台股／關稅揭曉台股衝高 市場樂觀恐是一廂情願

上周台北股市經歷對等關稅20%的震撼，但之後迎來半導體關稅的驚喜，加權股價指數一舉衝破2萬4000點整數關卡，進逼歷史高點，一周指數上漲586點，漲幅 2.5％，以2萬4021點作收，5日均量在市場熱絡後提升至3935億元。不過，TACO（川普總是退縮）真的只有這樣而已嗎？分析師擔心，市場對川普關稅政策至今為止的內容有些過度樂觀，直指台股近期內還有兩項關鍵，不可不防。

中17.53億大獎不亂花 一堂收益與稅負的資產配置課

一名40多歲、育有三名子女的三寶爸，日前獨得威力彩頭獎，連同七注貳獎，共抱走17.53億元，成為今年度最受矚目的億萬得主之一。台灣彩券透露，他在領獎時不僅表示已擬好初步資產配置計畫，還當場詢問：「美債怎麼樣？」同行的父親則建議他「買金融股就好」。這段父子間的對話不僅展現冷靜與規畫，也恰好反映出一筆鉅額資產該如何布局的選擇。

對等關稅衝擊出口經濟 紐時：台灣陷入多重困境

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

疊加關稅衝擊 傳產恐重傷…產業外移與大規模失業潮成隱憂

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。