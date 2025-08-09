聽新聞
0:00 / 0:00
美7月通膨數據將揭曉 市場關注
美國總統川普對數十個國家加徵全面性關稅七日正式上路，在投資人對後續豁免充滿期待下，美股三大指數上周五繼續走高。美國本周將公布七月通膨數據，有助了解關稅對全球最大經濟體影響，以及在川普陰影下，聯準會（Fed）如何因應。
川普將美股上漲歸功於關稅，他說關稅正「對股市產生巨大的正面影響」。他表示，數千億美元正「湧入美國國庫」。
eToro分析師肯威爾表示，近來股市動能強勁，技術面和基本面都對多頭有利。他說，「雖然二○二五年下半年可能出現意料之外的風險，但企業獲利優於預期，且聯準會準備逐步降息。只要經濟撐得住，股市還有繼續上漲的力道。」
聯邦資金期貨定價顯示，市場普遍預期聯準會下月會議會降息一碼（○點二五個百分點）。但若跡象顯示通膨遠離聯準會百分之二的目標，而勞動市場又出現明顯疲軟，將加劇市場對停滯性通膨的疑慮，並推翻降息預期。
因此，通膨數據將再度成為市場焦點，最新的消費者物價指數（ＣＰＩ）將於周二公布。Freedom Capital Markets全球首席策略師伍茲說：「最重要的是ＣＰＩ數據，這肯定會決定貨幣政策走向。」
但越來越多策略師和技術分析師擔心，市場恐在短期內出現百分之五或更大的回檔，理由包括價位偏高、動能減弱以及持股集中風險升高。DataTrek Research共同創辦人柯拉斯指出，標普依預估獲利計算的本益比約為廿二倍，顯示市場處於「信心高點」。
德意志銀行和摩根士丹利在內策略師也說，美股近四個月幾乎一路上漲，價位達歷史高檔，隨著進入淡季，可能將出現一定幅度回檔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言