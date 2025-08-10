對等關稅衝擊出口經濟 紐時：台灣陷入多重困境

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台灣同時也是金屬工具、不鏽鋼板的重要出口國，並且是全球第三大金屬扣件供應國，像是如螺絲、螺栓，產品大部分亦都銷往美國。聯合報系資料照
台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

紐時指出，8月7日生效的對等關稅，加劇了台灣總統賴清德所面臨的政治與經濟壓力。目前看來，台積電（2330）砸巨資到美國投資，公司產品或能豁免美國總統川普準備要對半導體課徵的100%關稅，但仍不足以幫助台北與華府談出貿易協議，保護台灣整體經濟，減輕川普懲罰性關稅的衝擊。

除了川普關稅，新台幣今年對美元大幅升值，以台灣高度依賴出口的經濟，又是一大難關。

政治方面，賴清德面對反對黨立法委員愈來愈升高的對抗，持續阻撓他想推動的政策。

台灣自4月以來，首席貿易談判代表、行政院副院長鄭麗君，與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，已四度赴華府與美方磋商降低台灣的稅率，仍未能達成協議。然而，鄰近的日本與南韓已談成比台灣更低的稅率，紐時說，台灣產品輸美的競爭力，進一步削弱。

台灣經濟仰賴出口，美國是最大買家。做為全球半導體供應鏈的關鍵節點，台灣的主要出口產品是電腦晶片及其相關電子元件。但是，台灣同時也是金屬工具、不鏽鋼板的重要出口國，並且是全球第三大金屬扣件供應國，像是如螺絲、螺栓，產品大部分亦都銷往美國。

紐時特別點出，這些金屬產品製造商，承受了20%對等關稅的最大衝擊。最近幾個月，他們當中許多公司同時還得面對川普另一項關稅，也就是鋼鋁製品的50%關稅。今年新台幣大幅升值，更加壓縮這些工廠的利潤。

這種不確定性讓一些企業懷疑自己能否撐過接下來的幾個月。一家已營運40年的螺絲製造公司經理表示，過去幾個月，大多數客戶不是停止下單，就是要求延後出貨。

關稅 美國 川普

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

疊加關稅衝擊 傳產恐重傷…產業外移與大規模失業潮成隱憂

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統...

核三停機 出現中電南送…高雄新機組上線後將不再發生

核三重啟公投說明會陸續進行。正方代表清大特聘教授葉宗洸日前在首場說明會上指出，因核三廠停機已出現「中電南送」現象。台電昨...

美國對等關稅上路 經濟部四措施 助攻中小企

美國對等關稅上路，關稅與新台幣匯率對中小企業形成大挑戰。經濟部長郭智輝日前主持「卓越中小企業座談會」，他在會中提出經濟部...

美國對等關稅20%關稅係採疊加 貿易署：業者清楚稅率算法

美國對等關稅20%關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨（9）日接受媒體訪問表示，美國白宮7月31日發布...

核三重啟公投 正反方再交鋒

核三重啟公投第二場說明會昨（9）日登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，對上正方代表、國民黨立委翁曉玲。林...

