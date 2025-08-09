聽新聞
專家：非投機性讓渡 應修法鬆綁

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新青安加上限貸令，加劇房市亂象，預售屋首購族因貸款額度不足「斷頭」，除了解約，還得負擔違約金。不動產法律專家、消基會委員靳邦忠呼籲，應修法鬆綁部分非投機性讓渡限制，讓消費者得以解圍，也避免建商賺違約金，還能高價再轉售。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐說明，目前預售屋違約金最高百分之十五，但僅限買方已繳款項，並非房價總額，若屬於低首付、已付款項少，通常解約成本較低。

目前預售屋合約規定，若消費者貸款額度不足，交屋前須補足現金差額，若資金不夠可選擇解約，消費者要負擔最高百分之十五的違約金，建商收回後可重新銷售。

靳邦忠指出，預售屋解約的損失全由消費者承擔，建商賺了違約金，還可依市價出售解約建物，形成不對等條件，應盡快研擬修法，在市場下行、金融緊縮或買方遭遇如失業、貸款不足、重大變故時，應設定「非投機性轉售」作為法定除外條款。他強調，在特定條件下，應容許消費者經主管機關審核後合法讓渡，同時設置明確審核標準，以免違規濫用，可避免消費者鉅額違約損失，也不至於成為投機漏洞。

靳邦忠認為，可由主管機關設定合理降價標準，例如違約金最高百分之十五，若轉讓價格下降百分之八，即可合法轉售，有一定的減價比率出場，才能給社會大眾交代。

