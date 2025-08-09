預售屋滯銷 建商賣股變現調度

金融圈傳出，由於預售屋銷量差，已有不少建商「賣股變現」，以便還本付息給銀行。業界人士指出，不只蛋白區，現在連北市蛋黃區預售屋銷量都不好，建商原先財務調度規畫「失靈」，無法以預售屋銷售金額來還本付息，只好透過賣股變現，來籌措資金付給銀行。

據悉，北市蛋黃區的預售屋銷量不佳，和坪數大小也有關。建商原規畫房型每戶上百坪的大坪數，但豪宅貸款成數現在只剩三成，買氣變得更差。

此外，金融圈人士說，北市蛋黃區不見得就是票房保證，仍和房型、定位有關。舉例來說，台北市某大型建案是走每戶百坪以上的豪宅路線，但樓下是百貨公司，一般而言，買得起豪宅的富豪不會希望樓下是人來人往的賣場，要有一定的隱蔽性，因此產品定位非常重要，尤其是在房市整體買氣欠佳之際。

預售屋銷量差，不但考驗建商承壓力，也考驗銀行的風險控管能力。據悉，除了小建商因不堪財務負荷，已將建案轉手給其他建商，亦有不少建商房子賣不出去，或是房子賣出去，但是銀行房貸下不來，使建商無法和民眾完成最後交屋，而向銀行爭取土建融貸款展延。

銀行主管指出，以往建商償還土建融案的資金來源，就是土建融案轉換成分戶房貸之後來清償土建融案，由於銀行房貸現在都得等上數月才能排撥，因此，倘若建商要求土建融案展期，因為不能歸因為建商，銀行也只能接受。