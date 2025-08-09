聽新聞
房貸總量管制 央行擬微調

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
民眾想買房，卻借不到房貸，房市出現預售屋解約潮。本報資料照片

民眾想買房，卻借不到房貸，房市甚至出現預售屋解約潮。中央銀行去年第三季上路的「不動產放款總量管制」，讓銀行緊縮房貸，據透露，央行內部已著手評估，年底之前總量管制政策仍維持不動，但會檢視放款計算上，是否有微幅調整的空間。

據了解，其中一個可能的作法，會是央行採取彈性調整機制，定一個限期，例如在某一日期前「已簽約並完成對保」的房貸案，即使日後撥款，也不計入央行總量管制範圍之內。

另一個方式，則是把符合都更危老的放款，比照銀行法第七十二條之二方式，排除在不動產放款計算範圍。央行可能會在九月理監事會議上，討論總量管制政策鬆綁的可行性。

金融圈人士指出，房貸攸關民眾居住權益，因此，央行在總量管制上，對房貸業務較有鬆綁空間，在央行不願看到總量管制出現破口的前提下，其他情況較難有鬆綁的可能性。

至於建商，只得自求多福。金融圈人士指出，央行的總量管制政策如果願意調整，也是基於民眾的購屋權益和紓緩排隊潮。而建商有大小之分，大型建商現在仍「口袋滿滿」，因此，即使預售屋銷量很差，但大型建商的口袋仍很深，因此不少建案才會出現銷量連三成都不到，但建商硬撐著不降價，就是因為過去廿年來賺太多，還有實力可以撐過去；至於小建商，雖然財務壓力很大，但央行不太可能為了小建商而另外開一道門。

針對「房貸荒」，金管會日前要求銀行公會和每家銀行都要設置單一的申訴陳情窗口，但是，不少銀行高層私下坦言，真正的關鍵仍在央行總量管制，如果總量管制不適度鬆綁，就算銀行開單一窗口受理申訴，每件申貸案仍得排上好幾個月。

而據各銀行內部盤點的平均排隊時間，倘若民眾排隊三個月能排到貸款，已經算是非常理想的狀況，許多貸款申請案在目前額度已「爆掉」的情況下，從八月初開始排隊，恐怕要等到明年農曆年前，貸款才下得來。倘若央行願意鬆綁銀行和客戶「已簽約完成對保」的案件，就不至於發生客戶即使向銀行簽完約、完成對保，還得等上三、四個月以上才能獲得撥款的情況。

