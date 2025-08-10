核三重啟公投 正反方再交鋒

核三重啟公投第二場說明會昨（9）日登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，對上正方代表、國民黨立委翁曉玲。林子倫表示，因應能源安全、地緣政治及全球減碳趨勢，台灣需要發展再生能源，「台積電需要綠電、半導體需要綠電」，核三重啟將會使能源轉型速度變慢，影響我產業競爭力。

翁曉玲強調，核電是乾淨、便宜、穩定能源，核電與再生能源應該共同合作。

核三重啟公投將於8月23日舉行，昨日是第二場意見發表會，林子倫擔任反方代表，翁曉玲擔任正方代表。

林子倫提及，重啟核電風險有兩大不確定性，首先是安全，台灣位地震帶，還有設備老舊及耐震不足；第二，成本不確定性。重啟工程費用龐大，延役經常超支、追加預算。

翁曉玲表示，包括美國、日本、法國等先進國家都積極使用核電，民進黨當時設下2025年非核家園，再生能源20%，結果現在再生能源只有13%，根本就跟不上供電缺口。