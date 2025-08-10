核三重啟公投 正反方再交鋒

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

核三重啟公投第二場說明會昨（9）日登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，對上正方代表、國民黨立委翁曉玲。林子倫表示，因應能源安全、地緣政治及全球減碳趨勢，台灣需要發展再生能源，「台積電需要綠電、半導體需要綠電」，核三重啟將會使能源轉型速度變慢，影響我產業競爭力。

翁曉玲強調，核電是乾淨、便宜、穩定能源，核電與再生能源應該共同合作。

核三重啟公投將於8月23日舉行，昨日是第二場意見發表會，林子倫擔任反方代表，翁曉玲擔任正方代表。

林子倫提及，重啟核電風險有兩大不確定性，首先是安全，台灣位地震帶，還有設備老舊及耐震不足；第二，成本不確定性。重啟工程費用龐大，延役經常超支、追加預算。

翁曉玲表示，包括美國、日本、法國等先進國家都積極使用核電，民進黨當時設下2025年非核家園，再生能源20%，結果現在再生能源只有13%，根本就跟不上供電缺口。

綠電 核電 再生能源

延伸閱讀

影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策

823重啟核三公投 生態環保人士見解歧異

726罷免肅殺之氣太重！發823公投通知單 鄰里長喊「戒慎恐懼」

第二場核三延役公投發表會明登場 翁曉玲：反方不實陳述會當場說明

相關新聞

對等關稅衝擊出口經濟 紐時：台灣陷入多重困境

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

疊加關稅衝擊 傳產恐重傷…產業外移與大規模失業潮成隱憂

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統...

核三停機 出現中電南送…高雄新機組上線後將不再發生

核三重啟公投說明會陸續進行。正方代表清大特聘教授葉宗洸日前在首場說明會上指出，因核三廠停機已出現「中電南送」現象。台電昨...

美國對等關稅上路 經濟部四措施 助攻中小企

美國對等關稅上路，關稅與新台幣匯率對中小企業形成大挑戰。經濟部長郭智輝日前主持「卓越中小企業座談會」，他在會中提出經濟部...

美國對等關稅20%關稅係採疊加 貿易署：業者清楚稅率算法

美國對等關稅20%關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨（9）日接受媒體訪問表示，美國白宮7月31日發布...

核三重啟公投 正反方再交鋒

核三重啟公投第二場說明會昨（9）日登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，對上正方代表、國民黨立委翁曉玲。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。