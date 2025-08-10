核三停機 出現中電南送…高雄新機組上線後將不再發生

核三重啟公投說明會陸續進行。正方代表清大特聘教授葉宗洸日前在首場說明會上指出，因核三廠停機已出現「中電南送」現象。台電昨（9）日表示，不同區域電力相互融通協助是為確保穩定供電常態。

台電表示，白天光電充足，南部經常超過半天時間發電量大於用電量，電力由南部送往中北部支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援，無論南北電力往哪送，皆為全國互相支援、確保穩定供電。

台電強調，台中電廠發電量自2019年起即不足以支應台中本地用電，台中市用電缺口均依賴外縣市支援。

葉宗洸在首場說明會表示，核三廠雖只供電5%至6%，卻是關鍵的5%至6%。他發現，過去都說是「南電北送」，但核三廠停機後，現在晚上7點過後已經是中電南送，南部夜尖峰依賴中部地區輸送電力。

當時反方代表、台電董事長曾文生表示，核三除役後，因大潭、通霄燃氣新機組陸續增加供電，夜間北部供電較為充裕；當夜間光電減弱時，開始向南部供電。隨高雄興達新1號機運轉、2號機測試中、3號機明年上線後，中電南送狀況將不再發生，供電可達成平衡。

中電南送議題持續發酵。台電昨日針對「中電南送」現象說明，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發電與用電特性，穩定電力需仰賴專業調度及全國各區域互相支援。以8日中午12時為例，白天因有豐沛太陽光電，南部發電量比用電量多出200萬瓩，中部發電量比用電量少，所以南電中送支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致平衡，有時也需北部機組支援，顯示電力調度每分每秒都在變化，無論南北電力往哪裡送，皆為全國互相支援、確保穩定供電。

台電表示，為強化區域用電平衡及穩定供電，台電持續在全國推動低空汙、低碳排的燃氣複循環機組更新計劃，今年北中南即有四部近500萬瓩新機組陸續加入供電行列。