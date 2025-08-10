美國對等關稅20%關稅係採疊加 貿易署：業者清楚稅率算法
美國對等關稅20%關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨（9）日接受媒體訪問表示，美國白宮7月31日發布的行政命令與4月5日公布的對等關稅稅率算法是一致，也就是必須在貨品出口到美國的原來稅率，再加上對等關稅稅率。她表示，業者都清楚了解關稅計算方式，13日還會再邀美國關務律師說明通關實務。
外界報導指有部分業者不明白對等關稅係採疊加算法，胡啟娟表示，公協會自4月以來都非常清楚如何計算，貿易署近日再詢問過一輪，相關公協會都表示非常清楚疊加的計算方式，其相關會員廠商與業者都了解關稅計算方式。
媒體詢問，我對等關稅係採疊加計算，日本已爭取15%為上限，有評估過台灣和日本的關稅差距？對此，胡啟娟並未回答。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言