美國對等關稅20%關稅係採疊加 貿易署：業者清楚稅率算法

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國對等關稅20%關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨（9）日接受媒體訪問表示，美國白宮7月31日發布的行政命令與4月5日公布的對等關稅稅率算法是一致，也就是必須在貨品出口到美國的原來稅率，再加上對等關稅稅率。她表示，業者都清楚了解關稅計算方式，13日還會再邀美國關務律師說明通關實務。

外界報導指有部分業者不明白對等關稅係採疊加算法，胡啟娟表示，公協會自4月以來都非常清楚如何計算，貿易署近日再詢問過一輪，相關公協會都表示非常清楚疊加的計算方式，其相關會員廠商與業者都了解關稅計算方式。

媒體詢問，我對等關稅係採疊加計算，日本已爭取15%為上限，有評估過台灣和日本的關稅差距？對此，胡啟娟並未回答。

