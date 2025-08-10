美國對等關稅上路 經濟部四措施 助攻中小企

美國對等關稅上路，關稅與新台幣匯率對中小企業形成大挑戰。經濟部長郭智輝日前主持「卓越中小企業座談會」，他在會中提出經濟部四大協助措施，包括運用AI技術，鼓勵業者赴美布局，深耕利基市場及客製化、高值化服務，及產業加速轉型，提升產品附加價值。

經濟部昨（9）日發布新聞稿指出，郭智輝8日主持「卓越中小企業座談會」，邀請國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎及新創事業獎等得獎中小企業，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流，聽取業者意見，並且宣導產業政策與多元支持措施，以及協助中小企業避險作業，希望中小企業化挑戰為轉機，提升經營韌性與國際競爭力。

關稅稅率與新台幣匯率波動是外銷導向產業近期最關注的兩大重點。郭智輝表示，政府正持續向美國爭取更低的對等關稅稅率，為我國產業及廣大中小企業創造更有利的經貿環境，確保我國出口產品在國際市場競爭力。依據統計，我國約有4.6萬家中小型出口製造業者，超過八成均使用美元報價，因此新台幣匯率變動與營收、毛利等經營績效高度相關，業者感受最為直接。

郭智輝強調，為協助中小企業穩健經營，對於美方關稅挑戰，經濟部提出四大協助作法，包括：一、透過AI技術服務，減少製造業生產成本，發揮「台灣製造」彈性與速度優勢。二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利關稅條件。

第三、鼓勵中小企業充分發揮自身優勢，深耕利基市場及客製化、高值化服務。第四、以彈性與速度為核心，助產業加速升級轉型。