疊加關稅衝擊 傳產恐重傷…產業外移與大規模失業潮成隱憂

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業，農漁業也難倖免，傳產只占出口兩成，卻養活全台八成勞工，政府若無立即對策，短期將發生產業外移與大規模失業潮。

全總提出三大訴求，要求政府持續與美協商降稅，對受影響產業勞工提供補助與轉型支持，放寬勞保、健保資格限制，簡化失業及無薪假補貼申請程序，也要穩定匯率，減輕出口成本與金融匯損壓力。

全總指出，多處工業區出現廠房求售潮，部分模具與製造業產能已轉移至越南，汽車電子、橡膠、螺絲等出口訂單下滑，有企業甚至計畫裁減中高齡員工。

工商協進會也提出四大訴求，要求政府及早整合並釐清關鍵資訊，包括召開說明會，清楚解釋疊加關稅計算方式，針對不同產業提供具體稅率範例。另要公布完整清單，彙整並揭示受影響產業別與產品項目，讓企業及時評估衝擊並啟動應對方案；建立單一且高效率的官方諮詢管道等。

台灣工具機暨零組件工業同業公會昨聲明，與日、韓等競爭對手的輸美關稅相比，台灣稅率仍偏高，盼政府盡速以外交途徑與美方協商。

台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，以輸美工具機為例，日、韓有自由貿易協定，原本是零關稅，對等關稅15%，台灣暫時性對等關稅為20%，加上工具機原有稅率4.5%，我國稅率比日、韓多出近10個百分點，競爭力處於劣勢。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，對等關稅須疊加原有稅率，應與其他國家標準一致，台幣匯率也不能持續升值，政府必須持續與美談判再調降關稅，否則2個月後，各項問題會逐漸浮現。