聽新聞
0:00 / 0:00

美對等關稅衝擊尚未顯現 今年經濟成長上看4%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
主計總處將在15日召開國民所得統計評審會，發布最新今年經濟成長率預測值。 聯合報系資料照
主計總處將在15日召開國民所得統計評審會，發布最新今年經濟成長率預測值。 聯合報系資料照

在美國對等關稅加徵20%、以及232條款對我半導體課徵100%關稅陰影下，主計總處將在周五（15日）召開國民所得統計評審會，發布最新今年經濟成長率預測值，因上半年關稅提前拉貨潮強勁，出口表現超乎預期，今年全年「保3」無虞。以目前統計來看，原5月預測全年經濟成長率3.1%不僅上修，還有機會上看4%。

國發會主委劉鏡清日前在立法院透露，今年上半年經濟成長率已來到6.67%，「這是全世界最好的上半年」，所以今年「保3」無虞。下半年還有手機及輝達GB300兩大拉貨潮作為支柱。

近十年我國經濟成長率走勢
近十年我國經濟成長率走勢

主計總處每季國民所得統計評審會召開通常都是在月底，但這次卻提前至8月中旬，美國對等關稅加徵20%衝擊尚未顯現，甚至美國232條款對我半導體課徵100%關稅細節及範圍恐都未出爐情況下，主計總處提早發布預測值，令外界相當不解。

主計總處5月時預測2025年經濟成長率3.1%，受美國對等關稅衝擊，經濟成長率呈逐季下修，分別為5.48%、5.23%、0.8%、1.19%；亦即原預測上半年5.35%，下半年1%。但因關稅前拉貨潮太強勁，主計總處在7月底時概估今年第2季經濟成長率為7.96%，遠遠超乎原預測值。

若以目前所知統計資料，今年上半年經濟成長率達6.67%，下半年仍維持微幅成長情況下，今年全年經濟成長率還有機會上看4%。

美國對等關稅8月起陸續上路，初步宣布晶片關稅達100%，外界憂心將重傷台灣景氣表現。劉鏡清日前在立法院透露，今年上半年經濟成長率已來到6.67%，「這是全世界最好的上半年」，所以今年「保3」無虞，他認為下半年還有手機及輝達GB300兩大拉貨潮作為支柱，下半年也不那麼悲觀。

劉鏡清表示，今年上半年經濟成長強勁，下半年經濟表現需要再關注，雖然會較上半年差，成長力道會呈微幅成長，約在1%多情況，他對於今年經濟成長率「保3」很有信心。

主計總處表示，美國對等關稅的不可預測，下半年情勢變化大，參考國內外預測機構今年7月預測我2025年全年經濟成長率為2.8%至4.0%之間。

主計總處表示，AI與新興科技應用需求強勁，加上客戶端加大備貨力道，第2季商品出口較5月預測值多出76億美元之多；出口進而帶動企業投資動能延續，民間投資增加大幅優於預期，因而推升第2季經濟成長率接近8%。主計總處預期，下半年仍會有民間投資的支撐。

成長率 主計總處

延伸閱讀

美國關稅要疊加 蔣萬安反罷免批：政府沒有人有臉出來面對？

美國對等關稅從20%疊加 江啟臣籲：政府盡速公布談判結果

疊加關稅衝擊 前國安會副秘書長籲比照日本：立刻派員前往華府

台美關稅疊加 經濟部稱4月已請美律師說明「業者均清楚算法」

相關新聞

對等關稅衝擊出口經濟 紐時：台灣陷入多重困境

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

疊加關稅衝擊 傳產恐重傷…產業外移與大規模失業潮成隱憂

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統...

核三停機 出現中電南送…高雄新機組上線後將不再發生

核三重啟公投說明會陸續進行。正方代表清大特聘教授葉宗洸日前在首場說明會上指出，因核三廠停機已出現「中電南送」現象。台電昨...

美國對等關稅上路 經濟部四措施 助攻中小企

美國對等關稅上路，關稅與新台幣匯率對中小企業形成大挑戰。經濟部長郭智輝日前主持「卓越中小企業座談會」，他在會中提出經濟部...

美國對等關稅20%關稅係採疊加 貿易署：業者清楚稅率算法

美國對等關稅20%關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨（9）日接受媒體訪問表示，美國白宮7月31日發布...

核三重啟公投 正反方再交鋒

核三重啟公投第二場說明會昨（9）日登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，對上正方代表、國民黨立委翁曉玲。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。