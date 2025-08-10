美對等關稅衝擊尚未顯現 今年經濟成長上看4%

在美國對等關稅加徵20%、以及232條款對我半導體課徵100%關稅陰影下，主計總處將在周五（15日）召開國民所得統計評審會，發布最新今年經濟成長率預測值，因上半年關稅提前拉貨潮強勁，出口表現超乎預期，今年全年「保3」無虞。以目前統計來看，原5月預測全年經濟成長率3.1%不僅上修，還有機會上看4%。

國發會主委劉鏡清日前在立法院透露，今年上半年經濟成長率已來到6.67%，「這是全世界最好的上半年」，所以今年「保3」無虞。下半年還有手機及輝達GB300兩大拉貨潮作為支柱。

近十年我國經濟成長率走勢

主計總處每季國民所得統計評審會召開通常都是在月底，但這次卻提前至8月中旬，美國對等關稅加徵20%衝擊尚未顯現，甚至美國232條款對我半導體課徵100%關稅細節及範圍恐都未出爐情況下，主計總處提早發布預測值，令外界相當不解。

主計總處5月時預測2025年經濟成長率3.1%，受美國對等關稅衝擊，經濟成長率呈逐季下修，分別為5.48%、5.23%、0.8%、1.19%；亦即原預測上半年5.35%，下半年1%。但因關稅前拉貨潮太強勁，主計總處在7月底時概估今年第2季經濟成長率為7.96%，遠遠超乎原預測值。

若以目前所知統計資料，今年上半年經濟成長率達6.67%，下半年仍維持微幅成長情況下，今年全年經濟成長率還有機會上看4%。

美國對等關稅8月起陸續上路，初步宣布晶片關稅達100%，外界憂心將重傷台灣景氣表現。劉鏡清日前在立法院透露，今年上半年經濟成長率已來到6.67%，「這是全世界最好的上半年」，所以今年「保3」無虞，他認為下半年還有手機及輝達GB300兩大拉貨潮作為支柱，下半年也不那麼悲觀。

劉鏡清表示，今年上半年經濟成長強勁，下半年經濟表現需要再關注，雖然會較上半年差，成長力道會呈微幅成長，約在1%多情況，他對於今年經濟成長率「保3」很有信心。

主計總處表示，美國對等關稅的不可預測，下半年情勢變化大，參考國內外預測機構今年7月預測我2025年全年經濟成長率為2.8%至4.0%之間。

主計總處表示，AI與新興科技應用需求強勁，加上客戶端加大備貨力道，第2季商品出口較5月預測值多出76億美元之多；出口進而帶動企業投資動能延續，民間投資增加大幅優於預期，因而推升第2季經濟成長率接近8%。主計總處預期，下半年仍會有民間投資的支撐。