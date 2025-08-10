大數字／押寶大陸內需 風險上升

中美競爭下，台灣限縮兩岸交流，並鼓勵供應鏈轉移與全球布局，使部分台商撤出大陸、轉往東南亞或回流台灣本土，大陸則加大推動台商轉向內需市場的力道。然而，近年大陸內需消費持續不振，押寶大陸內需的策略風險也隨之自然上升。

從數據上來看，2020年之前，歷史上很多年大陸消費增速從沒低於8%，如果按8%的年增速測算，2024年社會消費品零售總額應該在人民幣60.48兆，實際上為人民幣48.79兆元，相差人民幣11.70兆元。這也是為什麼說大陸內需消費沒起來，也是導致經濟循環不起來的主因之一。

中華經濟研究院第一研究所專任助研究員王國臣表示，雖然美中貿易戰及去中化政策看似為台灣傳產帶來機會，但實際上，從業者反映，許多傳產仍面臨重重挑戰。

他以面板產業為例，回顧2000年代大陸崛起時，全球面板業包括台、日、韓等國的廠商，都因大陸價格戰而退出市場。然而，當美國推動「去中化」時，儘管台、日、韓的廠商看似能重新獲得市占率，但早期設備已轉移至大陸，這使得台灣即使在技術上仍具優勢，卻因缺乏必要的設備和關鍵零組件，使接單等能力受限，面臨「看得到、吃不到」的困境。類似狀況在精密螺絲等關鍵零件領域屢見不鮮。

此外，王國臣也指，部分台商並非真正轉型，而是追著政策補貼走，進行短期操作。他舉例，有五金廠商轉行開設醫院，只為申請智慧醫療補貼，不在乎是否有實質效益。「地方政府要KPI，業者也不怕虧」，這反映出台商轉型過程的結構困境與短線心態。