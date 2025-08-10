大數字／兩岸半導體業 高度連結

經濟日報／ 記者謝守真／台北報導

儘管台灣整體對大陸貿易的數據持續走低，但半導體相關領域依存度仍高，似乎呈現總體冷但產業實則難斷的結構性矛盾。

據財政部數據，今年前四月台灣出口至陸港兩地的電子零組件金額達316.7億美元，占比62.6％，年增13.3％。以單月觀察，關務署數據顯示，4月台灣電子電機產品出口總額為204.1億美元，其中出口至陸港占近五成，高於東協十國19.2%，以及美國11.2%，顯示大陸在全球半導體供應鏈中仍扮演關鍵角色。

同樣地，在投資層面看，經濟部投審司數據顯示，陸資來台投資項目中，電子零組件製造業金額以7.8億美元，高居各行業之首。這些數據反映出，儘管貿易總量下滑，但兩岸在半導體產業鏈中的多個環節上仍維持高度連結，形成雙向依存的產業綁定關係。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠分析稱，在中美競爭與供應鏈重組的壓力下，台商透過設點、合資、轉單等方式，在全球供應鏈中維持彈性，以規避地緣風險。雖大陸在半導體領域現在難以取得先進製程，但在中下游設備與材料領域仍存大量需求，使不少台資設備廠商選擇續留在大陸。

不過，在高科技分工體系下，台廠仍具競爭優勢與滲透力，惟科技脫鉤的長遠影響值得注意。紐約瓦薩學院（Vassar College）地理系教授周宇5月29日受中央研究院政治學研究所分享表示，缺乏一體化的全球市場，將使兩國尖端創新進程放緩─美國面臨創新成本攀升，大陸則需投入更多資源進行進口替代與供應多元化，以因應美方持續脫鉤的政策預期。

美國 半導體 供應鏈

延伸閱讀

恐變強颱？楊柳颱風1特性「動向難掌握」 大陸氣象單位這樣分析

大陸22城坐擁逾萬家機器人企業 深圳領跑「機器人第一城」

七國集團譴責通緝香港異議人士 大陸駐加使館表達強烈不滿

大陸救房市…放寬限購政策 在北京五環外買房不再限制數量

相關新聞

對等關稅衝擊出口經濟 紐時：台灣陷入多重困境

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入的困境。

疊加關稅衝擊 傳產恐重傷…產業外移與大規模失業潮成隱憂

美國對台課徵「20％+N」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統...

核三停機 出現中電南送…高雄新機組上線後將不再發生

核三重啟公投說明會陸續進行。正方代表清大特聘教授葉宗洸日前在首場說明會上指出，因核三廠停機已出現「中電南送」現象。台電昨...

美國對等關稅上路 經濟部四措施 助攻中小企

美國對等關稅上路，關稅與新台幣匯率對中小企業形成大挑戰。經濟部長郭智輝日前主持「卓越中小企業座談會」，他在會中提出經濟部...

美國對等關稅20%關稅係採疊加 貿易署：業者清楚稅率算法

美國對等關稅20%關稅係採疊加，全國譁然。經濟部國際貿易署副署長胡啟娟昨（9）日接受媒體訪問表示，美國白宮7月31日發布...

核三重啟公投 正反方再交鋒

核三重啟公投第二場說明會昨（9）日登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫，對上正方代表、國民黨立委翁曉玲。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。