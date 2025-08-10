大數字／兩岸半導體業 高度連結

儘管台灣整體對大陸貿易的數據持續走低，但半導體相關領域依存度仍高，似乎呈現總體冷但產業實則難斷的結構性矛盾。

據財政部數據，今年前四月台灣出口至陸港兩地的電子零組件金額達316.7億美元，占比62.6％，年增13.3％。以單月觀察，關務署數據顯示，4月台灣電子電機產品出口總額為204.1億美元，其中出口至陸港占近五成，高於東協十國19.2%，以及美國11.2%，顯示大陸在全球半導體供應鏈中仍扮演關鍵角色。

同樣地，在投資層面看，經濟部投審司數據顯示，陸資來台投資項目中，電子零組件製造業金額以7.8億美元，高居各行業之首。這些數據反映出，儘管貿易總量下滑，但兩岸在半導體產業鏈中的多個環節上仍維持高度連結，形成雙向依存的產業綁定關係。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠分析稱，在中美競爭與供應鏈重組的壓力下，台商透過設點、合資、轉單等方式，在全球供應鏈中維持彈性，以規避地緣風險。雖大陸在半導體領域現在難以取得先進製程，但在中下游設備與材料領域仍存大量需求，使不少台資設備廠商選擇續留在大陸。

不過，在高科技分工體系下，台廠仍具競爭優勢與滲透力，惟科技脫鉤的長遠影響值得注意。紐約瓦薩學院（Vassar College）地理系教授周宇5月29日受中央研究院政治學研究所分享表示，缺乏一體化的全球市場，將使兩國尖端創新進程放緩─美國面臨創新成本攀升，大陸則需投入更多資源進行進口替代與供應多元化，以因應美方持續脫鉤的政策預期。