大數字／我對陸港出口 比重降至28%

中美自2018年以來在貿易各方面持續拉扯，儘管美國與中國大陸自5月中旬於日內瓦就關稅問題達成「休戰」協議，但美中貿易競爭仍未消停。在這一局面下，兩岸貿易持續出現變化，不論是進出口或台資廠商對大陸投資數據，雙雙呈「冷卻」走低趨勢。

從兩岸進出口走勢上可發現，近年，我對大陸及香港的出口比重自2020年達到43.9%高點後已逐年下降，2024年降至31.7%，再到今（2025）年第1季更進一步下滑至28.3%。此一數據在短短五年內掉了至少15.6個百分點。

至於在兩岸投資方面，根據經濟部投審司數據，今年前四個月，台資對大陸投資件數為58件，較上年同期減少38.3%；投資金額計約4億3,260萬美元，較上年同期減少60.03%。而陸資對我投資件數為六件，相較於去年同期的11件，年減少45％；投資金額計約9,646萬美元，較上年同期減少13％。

中華經濟研究院第一研究所專任助研究員王國臣分析，台灣對陸港的出口比重自2020年達到高點來便逐年下滑。這段期間兩岸間除中間財貿易的往來，更多的是資本財的轉移，如台商將工廠設備自大陸撤回台灣或轉往其他國家。當資本設備陸續完成遷移後，雙邊貿易自然趨向縮減。此外，兩岸貿易一大特徵在於「投資驅動貿易」─台灣對大陸的投資規模持續下滑，投資動能的趨緩因此連帶壓抑兩岸貿易量的增長。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠則提到，兩岸貿易往來依存度在數字上的下降，事實上是台商採取規避或第三地轉進方式，將產地轉移到大陸外的周邊國家。「這不是撤出，而是繞道。」

王國臣同樣提到，「拉長遠的來看，把範圍放寬，兩岸間的貿易並非變成直接台灣對中國，而可能發生在第三地」，如鴻海移至印度，這也可以看到台灣對東協的出口比重逐年提升，而大陸對東協的貿易比重同樣會提升，「事實上這中間隱含的都是廣大的台商」。

張弘遠補充，目前全球貿易仍處於不確定期，充滿太多意外和變數，使眾人無法長期規劃。在此種短期投資情形下，台商要靠賺機會財，因此在中美休戰期間，台商多以短線備料、拉貨進行應對。

談及未來趨勢，王國臣分析，對以大陸市場為主要銷售對象的台商，仍可能維持在地生產、就近供應的模式，並從台灣進口部分關鍵零組件。長期而言，若台商欲出口至美國市場，從大陸出貨的比重勢必將進一步降低。然而，這樣的雙向布局也將對台灣政府帶來新的挑戰─當商品既流向中國、又出口至美國時，如何清楚界定其「產地來源」與「含中比例」，將成為台灣政策監管、計算與企業合規的關鍵難題。

儘管表面上兩岸貿易數據降溫，但背後牽動的供應鏈重構、產地轉移與台商角色再定位，正讓兩岸經貿關係走向「看似遠離、實則重組」的新階段。