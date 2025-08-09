快訊

高雄警員車掛督導證停整天…店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

工商協進會提四建議 建請政府加速釐清美國對等關稅疊加計算

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會9日表示，建議政府加速釐清美國「對等關稅」疊加計算，協助產業提早布局，工商協進會並提出四大建議，呼籲政府召開說明會，清楚解釋「疊加」關稅的計算方式，並針對不同產業提供具體稅率範例，方便業界快速掌握。

工商協進會指出，近期美國「對等關稅」議題備受關注，工商界肯定談判團隊為我國產業爭取權益，但深切期盼，持續努力，為我國產業爭取更公平的競爭環境。

然面對全球經貿環境快速變化，產業界在研判衝擊範圍與擬定因應策略時，仍需更完整的資訊支撐。工商協進會秉持產官合作的精神，向政府提出四點呼籲，建議政府及早整合並釐清關鍵資訊，協助企業穩健因應：

一，召開說明會：清楚解釋「疊加」關稅的計算方式，並針對不同產業提供具體稅率範例，方便業界快速掌握。

二，公布完整清單：彙整並揭示受影響的產業別與產品項目，讓企業能及時評估衝擊並啟動應對方案。

三，設立專責窗口：建立單一且高效率的官方諮詢管道，確保業者能迅速獲取正確資訊。

四，優化申請流程：簡化現有的輔導與補助方案程序，加速企業取得所需資源與支持。

工商協進會指出，期盼透過及早的資訊整合與精準的政策溝通，讓企業能在國際變局中更快調整布局、降低風險，同時展現我國產業在全球供應鏈中的韌性與競爭力。

關稅 美國

延伸閱讀

台美關稅疊加政府還在睡？ 沈政男點名823用選票震撼民進黨

美國疊加關稅挫我產業 鄧凱勛：賴清德治國只剩騙

小丑竟是自己？醫嘆台美關稅「20%+N」 難怪賴政府保密不敢講

【重磅快評】台美關稅談判戰有如開盲盒 賴政府砲火別對內

相關新聞

美國對等關稅…汽車零組件屬專項關稅 國產車盼政府速訂對策

總統賴清德日前開記者會宣布與美國對等關稅談判結果為加20%，昨天傳出20%為疊加，也就是今年4月美國宣布加關稅前，原先的...

美國對台關稅20%疊加 全總：政府若無對策恐引爆失業潮

美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，造成產業界恐慌，全國總工會（全總）今天指出，這已對工具機、機械、...

台美關稅疊加 經濟部稱4月已請美律師說明「業者均清楚算法」

美國對等關稅疊加引發關注，經濟部貿易署副署長胡啟娟今天說，美方4月發布稅率後，貿易署當月除發布懶人包說明關稅如何加徵，也...

美對等關稅疊加計算 工商協進會提「四大建言」盼政府加速釐清

工商協進會今日發出聲明指出，美國「對等關稅」議題備受關注，工商界肯定談判團隊為我國產業爭取權益，但深切期盼，持續努力，為...

川普課徵半導體100%關稅 專家：終端需求動能恐受壓抑

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。產業專家表示，關稅政策、方式及細則待釐清，對...

駁中電南送現象 台電：台中市發電不夠自己用已6年

兩天前登場的核三重啟公投首場辯論上，正方代表清大特聘教授葉宗洸指出，南部電力依賴中部燃煤機組有「中電南送」現象。台電9日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。