美對等關稅疊加計算 工商協進會提「四大建言」盼政府加速釐清

工商協進會今日發出聲明指出，美國「對等關稅」議題備受關注，工商界肯定談判團隊為我國產業爭取權益，但深切期盼，持續努力，為我國產業爭取更公平的競爭環境。然面對全球經貿環境快速變化，產業界在研判衝擊範圍與擬定因應策略時，仍需更完整的資訊支撐，因此工商協進會秉持產官合作的精神，提出四大建議要政府及早整合並釐清關鍵資訊，協助企業穩健因應，包括：

1.召開說明會：清楚解釋「疊加」關稅的計算方式，並針對不同產業提供具體稅率範例，方便業界快速掌握。 2.公布完整清單：彙整並揭示受影響的產業別與產品項目，讓企業能及時評估衝擊並啟動應對方案。 3.設立專責窗口：建立單一且高效率的官方諮詢管道，確保業者能迅速獲取正確資訊。 4.優化申請流程：簡化現有的輔導與補助方案程序，加速企業取得所需資源與支持。

工商協進會期盼透過及早的資訊整合與精準的政策溝通，讓企業能在國際變局中更快調整布局、降低風險，同時展現我國產業在全球供應鏈中的韌性與競爭力。